Hace 100 años se plantó una falla en Torrent en la calle Cambrils (actual Mare de Déu de l’Olivar), aunque la creación de comisiones llegó más tarde. Aquella efeméride es objeto de una gran celebración en la ciudad, que esta semana ha sentado en una mesa a representantes de municipios falleras con una tradición superior a un siglo para reflexionar sobre el pasado de la fiesta, con el objetivo de proyectar el futuro. Tras más de una hora de debate e intervenciones del público, en el casal de la comisión Sant Roc, que impulsó la actividad dentro de su semana cultural, la conclusión es que las Fallas corren ahora el peligro de perder su esencia porque priman los aspectos festivos por encima de los culturales.

En la mesa redonda, con el nombre de «Poblacions falleres centenàries: d’on venim i on anem», participaron el periodista Miquel Pérez, directivo de la falla Escoles Pies de Gandia y con larga trayectoria de cargos en la Junta Local Fallera; la abogada Majo Boluda, miembro de la Mesa de seguimiento con la Conselleria de Sanidad durante la pandemia y de la JLF de Alzira; la profesora de Formación Vial Celia Gorrita, presidenta de la JLF de Xàtiva (la primera mujer en ocupar el cargo), y el historiador del Arte Josep Osca, miembro de la delegación de Cultira de la JLF de Sueca. Moderó la mesa la delegada de Levante-EMV en l’Horta, Laura Sena.

Tras una primera intervención para repasar el origen de la fiesta en las cuatro ciudades (la referencia más antigua data de 1854 en Sueca, por iniciativa de Bernat i Baldoví), todos alertaron sobre la deriva, generalizada o en algunas comisiones, de las Fallas hacia los aspectos más festivos, relacionados con el consumo de alcohol y las veladas musicales, por encima del monumento y la programación cultural más esencial. «Los falleros de verdad han dado paso a los festeros y la primera víctima de los recortes es el monumento», esgrimió Miquel Pérez, en referencia a las nuevas generaciones que se incorporan a la fiesta.

La importancia del monumento

En este sentido, Osca indicó que en Sueca no se tienen, en general, los monumentos como prioridad, «posiblemente porque no existe un concurso con premios». Boluda señaló la gran diferencia de planteamientos entre las tres comisiones de especial (que invierten entre 90.000 y 120.000 euros en la falla que plantan) y el resto aunque se mantiene un cierto nivel. Y Gorrita indicó que en Xàtiva en los últimos cinco años se ha incrementado la preocupación por los remates, por la acción conjunta del ayuntamiento y la JLF».

De los monumentos, todos reconocieron que la evolución de 100 años ha significado apostar por propuestas mucho más artísticas, aunque se ha perdido parte del sentido satírico originario. «Hemos involucionado a la hora de hacer críticas. Los temas que se podían criticar en los años 90 y 2000, ahora no se pueden», criticó Boluda. «En ocasiones no se sabe interpretar la crítica como una sátira sino que lo toman como algo personal», dijo Celia Gorrita. Por su parte, Josep Osca aseguró que ese problema no se da en Sueca, donde los monumentos siguen exhibiendo críticas mordaces cada año.

Y aunque alguno de ellos auguró que «vienen tiempos oscuros» para la fiesta, todos coincidieron en que «las Fallas no se acabarán nunca» sino que evolucionarán con la sociedad, aunque, eso sí, tendrán que refedinirse y decidir «si quieren conservar su esencia o convertirse en barracones festeros».