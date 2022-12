La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Foios, amb la col·laboració de Cercle d'Art Foios tanca aquest 16 de desembre, l'exposició del V Certamen de Pintura, a la sala d'exposicions Fernando Barrachina, amb èxit de assistència.

A la exposició es va a poder contemplar la obra el guanyadora del premi de 3.000 euros, ‘Building Glitch’, corresponent a l'artista Emilio Cardenas. També les obres que va rebre les mencions d’honor, ‘El patio de mi recreo: historia de un confinamiento’ de Daniel Nuñez i ‘Una cierta confusión’ de Francisco Vila.

El regidor de Cultura, Juanjo Civera, ha destacat "el motor cultural que suposa per a Foios acollir un certamen d'aquesta envergadura que, en la seua cinquena edició, ja està més que consolidat". Així mateix, ha assenyalat que "el Certamen de Pintura no només posiciona a Foios en el mapa cultural autonòmic i estatal, sinó que, a més, s'ha convertit en un punt de trobada per a la cultura de la més elevada qualitat".

En l'edició d'aquest 2022, es varen presentarmés de 40 obres, de les quals 20 foren seleccionades pel jurat per a conformar aquesta exposició que tanca amb èxit d'assistència una vegada mes.