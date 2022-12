"Alaquàs, entre l'horta i el secà" és el títol del nou llibre de Rafael Roca, investigador local y columnista de Levante-EMV, que s'ha presentat esta setmana, dins d'una de les col·leccions de "Quaderns d'Investigació". L'obra continua l'esperit d'altres anteriores en la qual es recullen 40 articles publicats per Roca en diversos mitjans de comunicació, fonamentalment aquest diari i la revista Saó, així com en la "Fulla de l'Olivar" (vinculada a la parròquia del municipi) que van configurant un perfil d'Alaquàs com un municipi obert i integrador. El llibre té su port de l'Ajuntament d'Alaquàs i de Caixa Popular.

La presentació es va desenvolupar en la sala Xemeneia del Castell, a càrrec de l'autor, així com el director de Quaderns, Enric Juan Redal; la directora de les oficines de Caixa Popular en el municipi, Pilar Molina, y l'alcalde d'Alaquàs, Toni Saura. En la sala es barrejaven representants de diverses associacions, amb les quals Rafael Roca té una forta vinculació, així com membres del món de la investigació local i comarcal.

"M’ha semblat oportú recordar que, durant bona part de la contemporaneïtat (segles XIX i XX), el terme municipal d’Alaquàs es va assentar a mig camí entre l’horta i el secà" Rafael Roca - Autor del llibre

"En el moment en què, pràcticament, el nostre municipi i la resta de pobles de l’Horta Sud han consumat la pèrdua dels referents agrícoles que, en un passat recent, varen configurar el nostre dia a dia, m’ha semblat oportú recordar que, durant bona part de la contemporaneïtat (segles XIX i XX), el terme municipal d’Alaquàs es va assentar a mig camí entre l’horta i el secà", va explicar Roca en la seua intervenció.

"Un poble en contínua transició"

"Així, és probable que aquesta peculiar ubicació geogràfica –que, sens dubte, degué influir en el conreu de la terra i en el modelatge del fang a què, tradicionalment, es varen dedicar els nostres avantpassats– haja conferit a Alaquàs un tarannà híbrid, mestís, que les onades migratòries de les darreres dècades no han fet sinó accentuar. I potser també li haja atorgat una fesomia franca i versàtil que oscil·la entre l’exuberància reposada del regadiu i l’obstinada persistència que caracteritza els olivars i els garroferars. Que ens converteix en un poble dinàmic i en continua transició", va afegir.

El llibre recull 40 articles escrits entre març de 2020 i agost de 2022, es a dir, en temps de pandèmia, dedicats a temes i persones que, d’una manera directa o indirecta, estan relacionats amb la història i l’activitat cultural i cívica d'Alaquàs. Estan distribuits en tres blocs temàtics titulats «Per a veïns i visitants», que inclou escrits al voltant de temes alaquasers; «Noms propis», que fa memòria d'algunes persones conegudes en diferents àmbits en la població que han mort en els últims anys, con Jaume Sanz, Gerard Miquel, Paco Garcia o Josep Antoni Comes; i «Som l’Horta Sud», que "evidencia l’adscripció comarcal d’Alaquàs".

En el primer s'aborden fets com la celebració dels 175 anys de la Unió Musical d’Alaquàs (1846-2021); la publicació del llibre "Receptes saludables de sempre", que impulsà l’associació Cor de Vila i que iniciava la col·lecció «Memòria popular i patrimoni», de Quaderns d’Investigació; la marca distintiva que utilitzava, en el segle XV, el gremi d’ollers en les cassoles de fang artesanals, descoberta per l'ibvestigador Adrià Hernández i recuperada pel col·lectiu el Cullerot; la Festa de la Carxofa o el trenté aniversari del Certamen de Poemes d’Alaquàs.

I en el tercer, el Cant de la Carxofa, tradició de la població compartida per diversos pobles de l'Horta Sud, apareix junt a articles dedicats a personalitats com el dibuixant picassentí Juli Sanchis «Harca», el fotoperiodista aldaier Abelard Comes o els líders comarcals Josep M. Soriano i Vicent Palacios, així com el mateix Vicent Cardona.

Nombroses publicacions locals

L'alcalde d'Alaquàs, Toni Saura, va ser el primer en prendre la paraula i va destacar la quantitat de persones de la població que presenten llibres en els últims anys, en matèries tan diverses com la poesia, la narrativa, la investigació o els articles d'opinió, com és el cas de Roca. El mandatari va considerar que aquesta pràctica és molt beneficiosa per al municipi perquè es converteix en "expansiva", en el sentit que anima a altres persones a fer el mateix. "Tot açò ajuda a ser un poble més culte, amb més possibilitats de viure en pau i a ser més feliços", va expresar el mandatari.

D'altra banda, la directora de Caixa Popular, Pilar Molina, va reivindicar el caire alaquaser de la cooperativa de crédit. "Vàrem nàixer en Alaquàs i d'ací ens sentim", va manifestar, per a defensar a continuació que "sols una societat que fomenta l'aprenentatge i transmet la seua cultura, podrà garantir el seu futur". A més, en l'acte es va a anunciar el nou conveni que Caixa Popular amb Quaderns d'Investigació, que obri una línia de finançament per tres anys per a les publicacions.

Per la seua part, el director de Quaderns, Enric Juan, va recordar que quan va començar a estudiar el municipi, va descobrir que "Alaquàs és el poble que millor definida tenia la frontera entre l’horta i el secà". Eixe límit era l'actual carrer major. "Al nord estava el secà i al sud era el regadiu", va explicar. L'expert va posar l'accent en la importància de compilar articles de premsa. "En una societat que s’accelera, és important la rellectura", va remarcar.