Las paradas del mercado Los Pinos de Manises han cerrado a las 12 horas en punto para salir ante la puerta del recinto y protestar por las deficiencias estructurales del edificio que propician inundaciones en episodios de lluvias además de la insuficiente limpieza diaria que corresponde a un establecimiento de alimentación. La portavoz de la asociación ha leído un comunicado, muy similar al que se leyó en el último pleno, explicando los motivo de esta concentración que ya denunciaron en este diario.

Un parón que piensan repetir cada último jueves de mes hasta que “las palabras se conviertan en hechos”. Esas palabras de las que habla la asociación de comerciantes del Mercado de Los Pinos son las que se pusieron sobre la mesa en la reunión mantenida con los concejales Rafa Mercader y Xavier Morant junto con el arquitecto municipal, y que la asociación ha trasladado a los presentes en la protesta.

Con el plano sobre la mesa, se lanzaron dos propuestas: una supone cambiar el techo y mantener cerrado el mercado al menos tres meses, con la posibilidad de poder reubicar las paradas en unos contendores (tipo barracones) afuera; y la otra, la que parece más viable, realizar una mejora en la canalización, aumentando su grosor y facilitando la evacuación de pluviales. Obra que se podría realizar por la tarde cuando las paradas están fuera de servicio.

“El próximo 27 nos reuniremos los vendedores para decidir cuál es la mejor opción, aunque no creo que se apueste por cerrar el mercado”, señalan desde la asociación.

Xavier Morant también considera la mejora de la canalización como la mejor opción, “aunque no se puede asegurar enun 100% que no se vuelva a inundar si hay una Dana tan grave como la que ocurrió, sí que creemos que en un 90%”. Además, el proyecto ya está redactado “habría que actualizar los precios porque este año han subido un 30%”, por lo que su ejecución sería más rápida que cualquier otra opción, algo que desean también los comerciantes. “Queremos soluciones ya, no solo de palabra, por eso seguiremos concentrándonos”, afirman desde el mercado.

Soluciones a la limpieza

Donde sí se ha avanzado es el tema de la falta de limpieza, donde los comerciantes afirmaban que una sola persona durante 4-6 horas son era suficiente y exigían la compra de una máquina. En ese sentido, el consistorio se ha comprometido a obtener esa máquina a través de diferentes opciones. La primera es negociarlo con la empresa, que acaba de entrar nueva este 1 de diciembre.

La asociación, por su parte, también ha propuesto al consistorio un aumento de la subvención municipal que recibe para hacerse cargo ellos de la compra junto a una aportación de los comerciantes.

Morant, por su parte, también “plantearé a Intervención la posibilidad de que la compre el consistorio, aunque al ser un servicio externalizado no sé si será posible”.

El concejal quiere dejar claro la predisposición del consistorio a “solucionar un problema que viene desde hace tiempo” y que “la propuesta de reunión se realizó antes de saber que había manifestación, justo después del pleno”.