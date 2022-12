En la calle San Vicente Ferrer, en el núcleo tradicional de Alboraia, han iniciado las obras de mejora de rehabilitación energética de uno de sus edificios. Estas acciones se están realizando bajo el marco de las ayudas europeas Next Generation, que buscan mejorar la calidad energética de los edificios antiguos y, de esta forma, el confort de las viviendas y la rebaja de consumos, con el consiguiente beneficio para las familias.

Para la ejecución de los trabajos, Europa ha destinado hasta 110 millones, de los cuales las ayudas cubren hasta el 80% del coste de los trabajos si la mejora energética del edificio es sustancial. En este caso, las familias, como máximo asumen el 20% del importe, una buena noticia a la que se suman las ventajas fiscales, ya que las ayudas no computan como ingreso, y otros beneficios económicos derivados de una disminución del gasto energético a través de sus facturas, una vez rehabilitado el edificio. El Plan Next Generation también contempla la incorporación de un ascensor y hacer frente obras necesarias como las derivadas de problemas de deficiencias por aluminosis, accesibilidad, etc.

El Ayuntamiento de Alboraia y su Oficina Verde ha colaborado activamente en informar a las comunidades cuyos edificios se encuentran con altos déficit de confort tanto término como acústico. De esta manera, el Consistorio y la empresa constructora Extramurs Arquitectura, negocio local y autorizado como Agente de la Rehabilitación por la Generalitat Valenciana, han informado a las comunidades vecinales conjuntamente.

Ana Bru, concejala de Urbanismo, explica que a través de estas rehabilitaciones “trabajamos con un doble objetivo: mejorar el parqué de viviendas del pueblo y la calidad de vida de las comunidades que pueden beneficiarse de estas ayudas y continuar profundizando en las medidas de ahorro económico que estamos realizando para ayudar a nuestros vecinos y vecinas. Por ello seguiremos insistiendo, sobre todo en los edificios de más de 50 años, para que aprovechen esta oportunidad única para mejorar sus viviendas con las ayudas europeas y la colaboración de bancos y empresas acreditadas, para facilitar el proceso y realizar las obras”.

Diego García, CEO de extraMURS, cuyas oficinas están en la avenida Divino Maestro, 35, expresa también su satisfacción por la colaboración con las administraciones locales para hacer llegar estas ayudas a la ciudadanía y están a su disposición para seguir informando a quien lo solicite, sin ningún compromiso: “Es un placer poder trabajar para que nuestros vecinos tengan una mejora sustancial en sus viviendas y edificios beneficiándose de estas ayudas que suponen un gran empuje económico para el sector y un beneficio extraordinario para todas aquellas familias que, en este momento, no pueden hacer frente a grandes derramas”.

Otros edificios y barrios de la localidad han hecho ya obras de rehabilitación o están en trámites para mejorar energéticamente sus edificios. Las ayudas solicitadas, si cumplen los requisitos , se aceptan por orden de llegada sin otros requerimientos. La Oficina Verde ha asesorado a numerosos vecinos y empresas y prevé reiniciar su actividad el próximo año para ayudar a tramitar los fondos europeos tanto al Ayuntamiento como a empresas y particulares.