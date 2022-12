Els membres del Club de Lectura d’Adults es van reunir per tal de parlar sobre l’obra de la periodista i escriptora valenciana Amparo Tórtola, ‘Apenas unos segundos’.

Aquesta vegada, per concloure l’última sessió de l’any van recuperar la sala de la biblioteca. I envoltats de llibres, la tècnica de la biblioteca Desirée Mellado va moderar la 9a sessió amb l’acompanyament d’Amparo Tórtola; qui va acostar als lectors la seua novel·la.

Tórtola és llicenciada en Ciències de la Informació. Ha desenvolupat la seua labor professional en diferents mitjans, com ara premsa escrita, comunicació i ràdio. Entre altres, ha treballat en diferents periòdics: Hoja del Lunes de València i Diario 16, El Mundo, Las Provincias de València; a més, durant tres anys va ser assessora de comunicació de la Presidència de les Corts Valencianes.

La Biblioteca va oferir-los l’oportunitat de conéixer a l’autora i d’escoltar la seua experiència amb aquest primer llibre. També va revelar que està escrivint una segona novel·la. «Apenas unos segundos» és una novel·la clarament emmarcada en un context històric. Des dels anys 30 fins als anys 80. Apareixen diversos escenaris com el Madrid dels 80’, viscut per l’escriptora quan cursava estudis en Madrid; la València dels anys trenta, anys previs a lèpoca de la Guerra Civil, els camps de concentració del sud de França o Valparaíso a Chile.

La novel·la, documentada des de les primeres línies, relata el recorregut vital de quatre dones, unides per l’amor i també per l’odi; és clarament una novel·la de sentiments; plena d’esperances i desànims.

Novel·la que entrellaça històries com la de Delia del Carril, coneguda com «La Hormiguita», va ser una gravadora, pintora i dibuixant argentina. A més, artífex i organitzadora d’aqueixa gran operació de solidaritat en la navegació de Winnipeg, vaixell que va salvar a exiliats espanyols de la guerra, acció en la qual va col·laborar Pablo Neruda; en aquells dies parella de Delia.

Recordem que la propera sessió i 10a del Club de Lectura d’Adults, serà el 25 de gener del proper any. Per això hem escollit l’obra: «Fadrines. El procés de no casarse en la societat tradicional valenciana». Per una banda és l’últim número de la col·lecció de Temes d’Etnografia Valenciana de L’ETNO, amb la qual cosa es converteix en una proposta per als clubs de lectura de les biblioteques valencianes; com el Club d’Alaquàs a la biblioteca Ausiàs March. Per altra banda començen l’any també amb la presència de l’autora Raquel Ferrero, Gestora Cultural de l’Etno.