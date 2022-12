La coalición Compromís per Torrent ha criticado que el ayuntamiento todavía no haya iniciado la rehabilitación del antiguo teatro y cine Cervantes, un año después de haber recibido las ofertas, por lo que teme que se pierda la ayuda de dos millones de euros que concedió la Diputació de València para ejecutar este emblemático proyecto en un inmueble de principios del siglo XX que el consistorio adquirió y que está catalogado como Bien de Relevancia Local.

Así, el grupo municipal recuerda que el 7 de julio de 2021, el gobierno de Torrent solicitó ayuda económica a la Diputación de València para la rehabilitación y construcción de un anexo en el cine Cervantes. La institución provincial lo otorgó el 30 de septiembre de 2021 una subvención de dos millones de euros, con la condición de qué el 15 de junio de 2023 estuvieron finalizadas las obras.

Solicitar una prórroga

No obstante, el retraso en la adjudicación del contrato del proyecto de restauración ha supuesto que el documento definitivo se presente un año después, y que, por lo tanto, todavía no se ha iniciado ninguna obra en el monumento. "El gobierno municipal de PSPV-Cs no ha hecho los deberes y ahora ha tenido que pedir una prórroga a la Diputació para no perder la subvención, una situación de la que no han dado cuenta a la oposición, sino que en Compromís hemos tenido que contrastar lo que estaba pasando, revisando las plicas aprobadas y buscando los decretos de Alcaldía", ha explicado el portavoz de Compromís per Torrent, Pau Alabajos.

El edil ha remarcado que "los acuerdos están para cumplirse" y lamenta que el gobierno necesite prorrogar el plazo de ejecución estipulado para no perder la subvención, a pesar del tiempo “más que suficiente” que se le concedió para acabar las obras. “21 meses desde el acuerdo con la Diputación de València parece que no son suficientes”, ha concluido el portavoz de Compromís.

"No vamos a perder los dos millones"

Por su parte, el portavoz municipal Andrés Campos ha explicado a Levante-EMV que el retraso se produce porque la Conselleria de Cultura, a través de la dirección general de Patrimonio, tiene que dar el visto bueno al proyecto, al tratarse de un Bien de Relevancia Local. El edil y también diputado provincial asegura que la subvención de la institución no se va a perder.