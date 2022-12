Un desembre ple de màgia, teatre i música al TAMA. El teatre-auditori d’Aldaia alça el teló a quatre obres divertides i sorprenents que ben segur captivaran a un públic familiar l'any que celebra el seu 20 aniversari. Comença la funció el dia 16 amb la comèdia "Nadal a casa Els Cupiello", de la companyia Teatre el Micalet de València sota la direcció de Joan Peris. Una obra del dramaturg italià Eduardo De Filippo ambientada a Nàpols on els malentesos i els embolics que sorgeixen entre tots els membres de la peculiar família dels Cupiello són la clau de l’èxit d’aquest espectacle. Els qui es van quedar amb ganes de veure l’obra el passat Nadal tindran ara una magnífica ocasió per a fer-ho.

XVIIIé Cicle Bonic de Teatre Nadalenc

Però a Aldaia no hi ha un Nadal complet si no gaudim del Cicle Bonic de Teatre Nadalenc per a xiquets i xiquetes, obert a un públic familiar, que en la seua divuitena edició acull tres obres alegres i ocurrents que no ens deixaran impassibles. Arranca el cicle el dia 27 amb l’espectacle farcit de teatre i música "Paraules a les butxaques", de l’autor i actor aldaier Juli Disla, amb el segell de "Los Combi d’Alacant" i sota la direcció de Joan Miquel Reig. Un viatge d'imaginació i humor en el qual, acompanyats de la Panerola Bàrbara, la Gallina Agustina i la xicoteta Pepa, els més xicotets podran descobrir la màgia dels noms, els números i els colors.

Continua l’aventura el dia 28, ara amb l’obra de teatre i música Mamma África, a càrrec del Grup de Percussió Amores de València. Una dita de l’ètnia africana Malink afirma: "Sense música no hi ha felicitat i sense felicitat no hi ha música". I amb aquesta veritat, durant els 50 minuts que dura l'actuació, els i les intèrprets mostraran al públic més de 40 instruments de percussió i es demanarà la seua participació activa. S’escolta música tradicional africana, amb codis i timbres recognoscibles, així com uns altres sons i ritmes africans que han influït en les músiques populars, en la clàssica i fins i tot en la més contemporània.

Acaba el cicle Bonic el dia 29 amb l’enlluernador muntatge de màgia "La màquina de Rube Goldberg", de Nacho Diago. En aquest espectacle, Diago mescla diverses disciplines d’artificis i il·lusionisme en una obra inspirada en els divertits invents que va popularitzar el dibuixant nord-americà Rube Goldberg. Un espectacle de màgia que pren com a punt de partida les vinyetes del caricaturista que va inventar Goldberg i va donar nom a aquests absurds mecanismes per a poder abordar temes com la conseqüència dels nostres actes, el destí, la sort i tots ells a través dels jocs de màgia, de l'humor i de les ganes de prendre's les coses com un joc.