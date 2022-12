"Volem jutjats de violència de gènere a Catarroja" es el lema que enarbolaban en una pancarta los representantes del Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV), entre los que se encontraban la decana de Catarroja y el decano de Sueca, partido judicial donde el nuevo decreto implantado por la Conselleria de Justicia de Gabriela Bravo ha derivado los casos de violencia de género. El traslado a otra comarca para juzgar los casos de violencia de género de localidades como Catarroja, Alfafar o Massanassa se ha considerado un gran agravio para las víctimas "que van a tener una barrera más, a la que ya de por sí tienen por ser objeto de maltrato físico y mental. Este decreto supone una doble victimización", señala Josefina Carmona, portavoz del ICAV en Catarroja.

"Este decreto supone una doble victimización. Además del maltrato que han sufrido deben trasladarse a otra comarca para denunciar. Muchas no lo harán"

Desde el colectivo de letrados afirman que la conselleria de Justicia, a la hora de elaborar este decreto "no lo ha consensuado con los abogados que somos los que conocemos el problema, tampoco con las víctimas. Nosotros solo pensamos en ellas. A una mujer que le digas que se tiene que trasladar a Catarroja para denunciar se lo va a pensar y seguramente muchas no lo hagan y se frenará el volumen de denuncias", advierten.

"No hay más especialista que nuestra decana"

En cuanto al juzgado especializado de violencia de género de Sueca que asumirá los casos de Catarroja, desde el colegio de abogados, delante del propio decano de aquella partida judicial, afirman no tener ninguna información al respecto. "No sabemos qué jueces van a estar, ni que especialización tienen. Lo que sí sabemos es que aquí nuestra decana en Catarroja lleva 15 añoss asumiendo casos de violencia de género, quién más especializado que ella?", se preguntaban desde el ICAV.

Por todo ello, desde el colectivo confían en que la consellera Gabriela Bravo recapacite y al menos "suspenda de forma temporal" la aplicación del decreto prevista para este 1 de enero hasta encontrar una solución que no suponga un agravio par alas víctimas de violencia machista. Un decreto que en l'Horta no solo elimina las competencias en violencia de género en Catarroja, las de Quart de Poblet las deriva a València, y las de Picassent a Torrent.

"La policía de Catarroja acompaña al 87% de las víctimas a denunciar"

Junto con el ICAV, también asistieron a la protesta realizada enfrente de los Juzgados de Catarroja, el alcalde de la ciudad, Jesús Monzó , quien advirtió que se seguía sin entender como alejan un servicio básico de una partida judicial que atiende a 100.000 personas. "En Catarroja hemos logrado que este servicio sea de proximidad con las víctimas. Actualmente la Policía Local hace un seguimiento de las víctimas de un 87%, acompañándolas a denunciar. Esto formaba parte del Pacto de Estado que firmamos en 2018 las administraciones públicas y las fuerzas del Estado, que ahora no se tiene en cuenta", señala el primer edil, quien recuerda que este seguimiento hasta Sueca es inviable porque ni la Policía ni la Guardia Civil tendrá competencias al estar en otra comarca.

Aunque la conselleria ha asegurado que pondría medios para facilitar le transporte, "aquí en Catarroja habíamos conseguido crear un espacio para ellas, con apoyo psicológico y acompañamiento gracias al programa Viogen, y ahora este traslado del juzgado a otra comarca no ayuda, es una marcha atrás".

"No estamos en contra de la especialización de los juzgados, sino de que se produzca fuera de la comarca. Que no se haga aquí en Catarroja o en Torrent o València demuestra que la conselleria no conoce la realidad comarcal de l'Horta Sud, y eso es algo alarmante", sentencia.

Juzgado de la Familia en 2024

Monzó, que también estaba acompañado por otros miembros de la corporación municipal , así como del ayuntamiento de Alfafar y de Massanassa, afirma que no es una cuestión política "tal y como nos confirmó Conselleria, es una cuestión de recursos y falta de personal, una demostración más de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana de parte del Ministerio y que no pueden afectar a los más vulnerables como son las víctimas de violencia de género".

A la protesta también se han sumado miembros del "Col·ectiu per la sororitat" en defensa de las mujeres víctimas de violencia de género que según ellas se van a ver graviada spor el traslado de los casos al partido judicial de Sueca.