Tatiana Prades será la candidata de Compromís a la alcaldía de Godella en las próximas elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2023, después del acuerdo por unanimidad de la asamblea local de la formación valencianista. Este lunes 19 de diciembre hará la presentación junto con Joan Baldoví y Àgueda Micó.

Prades es concejala del consistorio de Godella desde 2015 cuando accedió en el Ayuntamiento desde el número 3 de la lista que entonces encabezaba Eva Sanchis. Desde aquel momento ha estado al frente de diferentes competencias municipales como fiestas, juventud o comunicación. Además, Tatiana Prades ha estado regidora de Cultura los últimos siete años y ha desarrollado una ingente tarea cultural en el municipio, poniendo en valor el festival “Gothejazz”, uno de los certámenes punteros en la música jazz del País Valenciano, y haciendo de Godella una de las grandes referencias culturales a nivel comarcal y valenciano o con proyectos como “Villa Eugènia en línea” galardonado como Premio en el Buen Gobierno por la gestión de este espacio en línea dedicado al arte.

“ La gente del Colectivo de Compromís por Godella siempre me animó a encabezar la lista para las próximas elecciones, no tenían ninguna duda y esto me hizo sentir protegida y segura al mismo tiempo para poder liderar el proyecto. Hemos gestionado en tiempo de incertidumbre y de prioridades, volamos una Godella en la que las vecinas y vecinos quieren hacerse grandes con modelos como el cohousing que hemos impulsado, donde los padres y madres cuentan con alternativas de conciliación familiar, donde los jóvenes tengan su espacio para compartir, donde los músicos y los artistas tengan el apoyo de un ayuntamiento sensible hacia las artes, donde los espacios públicos sean espacios de creación y no contenedores vacíos, donde se ponen en marcha cooperativas energéticas para que subamos ahorrar en el recibo de la luz, donde los productores de Godella tengan su espacio de venta directa sin precios desorbitados ni intermediarios” , ha señalado la próxima candidata de Compromís.

Intensa vida social y cultural

Tatiana Prades es desde hace años, además de su tarea institucional, una gran activista cultural y social en Godella. Dedicada a la recuperación y el canto de la canción de raíz valenciana, también ha formado parte de diferentes asociaciones y movimientos culturales y sociales de Godella como el Grupo de Danzas “El Poblet”, el coro Santo Bertomeu o el Coro Lambert Alonso.

Además, en la vertiente institucional ha desarrollado durante los últimos años el cargo de Jefa de gabinete de la vicesecretaria general de la FVMP dónde ha demostrado su gran capacidad de gestión.