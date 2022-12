L’alumnat del Grau Mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència de l'IES Faustí Barberá d'Alaquàs va visitar el Departament de Benestar Social per tal de conéixer més a prop el seu funcionament i els serveis que s’hi ofereixen a la ciutadania.

En la visita, l’alumnat va ser rebut per la Regidora de Benestar Social, Elena Solís i per la Directora de l’Àrea Sociocultural, Xelo Tomás, que van explicar a les i els joves el funcionament del departament, els programes i serveis que s’ofereixen així com les persones que el formen.

Durant la jornada, es va aprofundir en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, així com en tots canvis que s’han produït, un recurs educatiu molt important per a l’alumnat. Es va parlar també sobre la importància de la professionalitat de les persones que treballen en el departament i sobre les diferents figures professionals a què poden optar.