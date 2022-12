L'alumnat de primer del Grau Superior d'Administració i Finances de l'IES Massamagrell ha volgut prestar la seua ajuda a la ciutadania del municipi a través del seu projecte ‘Connect@’t!’.

La iniciativa ha consistit a ajudar amb l'ús del mòbil a les persones que el necessiten, sobretot d'edat avançada, millorant les seues habilitats comunicatives, donant idees i eines per a utilitzar-lo correctament en el seu dia a dia.

Les sessions es van desenvolupar tots els dimecres del mes de novembre, en horari de 10 a 12 hores, a la Biblioteca Pública Municipal de Massamagrell, sense cap mena d'inscripció prèvia i de forma totalment gratuïta.

“Es tracta d'un projecte d'Aprenentatge i Servei, una metodologia educativa que uneix l'aprenentatge acadèmic amb el compromís social, i on l'alumnat aprén treballant amb necessitats reals del seu entorn amb la finalitat de millorar-lo”, ha explicat Marta Barres, professora de Formació Professional i coordinadora del departament de Pràctiques Formatives de l'IES Massamagrell.

Després de finalitzar el projecte, el passat 14 de desembre, es va fer un acte de clausura per a entregar els diplomes als alumnes i alumnes participants, agrair la seua participació i reconéixer l'èxit de ‘Connect@t!’ davant la presència dels veïns i veïnes participants, del personal de la Biblioteca Municipal, del professorat, de la Directora de l'IES Massamagrell, Isabel Tamarit, i de l'alcalde de Massamagrell, Paco Gómez.

“Quan des de l'institut ens van presentar el projecte ens va semblar una idea fantàstica i per això decidim impulsar la seua realització”, va explicar Gómez. “Felicitats a l'alumnat per fer això realitat, i gràcies als i les participants per haver confiat en el projecte que us presentava l'IES”, va afegir l'alcalde.

“Ha sigut un projecte molt bonic que ha agradat molt i ha servit de connexió intergeneracional entre les persones majors i la joventut”, va comentar la regidora d'Educació, Araceli *Munera. “Segurament l'any que ve es repetisca, donat l'èxit”, va anunciar.