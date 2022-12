Picassent va acollir la VII Trobada de Consells de la Infància i l'Adolescència de la província de València on participaren els consellers i les conselleres de pobles com Carcaixent, Mislata, Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Torrent, Gandia, Sagunt, Almussafes, Alzira i Bellreguard.

Puntuals a la cita, totes les persones participants arribaren a l'esplanada de l'Ermita vora les 10 del matí. Allí, l'alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, juntament amb la regidora de l'àrea d'Infància i Adolescència, Raquel Hervás, foren les encarregades de donar-los la benvinguda al municipi i animar-los a compartir i disfrutar de la jornada en la qual Picassent ha estat treballant durant setmanes, «Vos anime a continuar posant veu a les vostres necessitats, ajudant-nos així a vore el món amb els vostres ulls i a construir una societat més justa i igualitària». A l'acte s'hi trobaven també presents Fernando Monfort Costa, cap del Servei de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència, Elena Filella, representant d'Unicef en la Comunitat Valenciana. Tots dos varen dirigir unes paraules encoratjadores per continuar treballant junts pels Drets de la Infància.

Seguidament, va tindre lloc una gimcana en la qual els consellers i les conselleres es varen dividir per grups per superar diferents proves en les quals el fil conductor girava entorn la Igualtat, un tema elegit per unanimitat pel Grup Impulsor. Finalitzada esta macro activitat, va tindre lloc un dinar al CEIP Mare de Déu de Vallivana i a continuació la comitiva es va dirigir al Poliesportiu per continuar treballant i compartint la jornada on totes i tots participaren en la confecció d'un mural participatiu.

Allí, també es va donar pas a la realització d'una avaluació final que va deixar resultats molt positius i va ser l'edil de l'àrea del consistori picassentí, Raquel Hervás, l'encarregada de tancar una jornada on va quedar clara la voluntat de defendre i respectar els drets de la Infància.