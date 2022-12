El próximo pleno municipal se dará cuenta de la renuncia de la actual portavoz y candidata a la alcaldía las pasadas elecciones municipales por el Partido Popular de Alboraia, Virginia Garrigues. Garrigues, licenciada en Administración y Dirección de empresas y funcionaria de la Generalitat, ha desempeñado la función de concejal del ayuntamiento de Alboraia desde las elecciones de 2003.

Siendo responsable de la cartera de Bienestar Social durante dos legislaturas; durante las tres ultimas ha sido concejal del grupo popular, siendo portavoz los últimos ocho años. Virginia Garrigues, ha mostrado su gratitud a todos los que le han acompañado estos años en el ayuntamiento y del mismo modo ha recalcado que “dejo el acta, pero mis manos y mis fuerzas serán para conseguir la alcaldía en las próximas elecciones”. En esa línea, ha querido recalcar que “Alboraia necesita un cambio y ese cambio solo lo puede dar el Partido Popular.”

“Quiero dar las gracias a mi familia y amigos por aguantar las horas que quita la política y a ellos voy a dedicarles esas horas que antes no he podido por dedicárselas a nuestro pueblo”, ha finalizado Garrigues.

Modesto Martínez, presidente local y candidato a la alcaldía, ha expresado su reconocimiento al trabajo realizado por su compañera de filas, “conozco a Virginia muchos años y solo puedo que estar agradecido. A su lado he aprendido política de la buena y siempre me he sentido arropado por ella en todas las decisiones que he tomado. Es un ejemplo de servidora pública y a los hechos me remito.”