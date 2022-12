L'alumnat dels centres escolars de la ciutat de Torrent s'ha congregat en la sala d'actes de l'Ajuntament de Torrent per a celebrar la XXIII Trobada de Nadales, la tradicional trobada de nadales en valencià impulsat per la Gavella, moviment per la llengua i la cultura, en col·laboració amb el consistori torrentí, que ha comptat amb la participació d'al voltant de 300 xiquets i xiquetes del municipi.

"Aquesta iniciativa va sorgir fa molts anys, arran de la col·laboració entre els mestres de música de les escoles torrentines i aquesta associació cultural, amb l'objectiu de cuidar l'ús de la nostra llengua i conservar la tradició nadalenca de generació en generació", explica la regidora d'Educació i Dinamització Lingüística, Patricia Sáez. L'edil també remarca que "en l'àmbit educatiu aquesta activitat reforça llaços entre l'alumnat i els diferents centres educatius de la ciutat, que preparen amb gran il·lusió les nadales que cantaran als seus companys". Així, en aquesta edició han participat els següents centres, interpretant les peces que els acompanyen: CEIP El Molí "El trineu", CEIP Miguel Hernández "Amb tres notes", Col·legi San José y Santa Ana "Ens agrada cantar", Col·legi La Purísima "Toca el Nadal", Col·legi Madre Petra "Ja arriba Nadal", CEIP San Juan Bautista "És Nadal", CEIP Les Terretes i la Encarnación "Hecho con tus sueños", CEIP Les Terretes "El gran regal", CEIP Federico Maicas "L’altra nit de Nadal", CEIP Lope de Vega "Nadala alicantina".