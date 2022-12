Torrent está dando importantes pasos hacia su segunda gran transformación desde los años 80. El Plan FICUS, impulsado por el ayuntamiento, supone la creación de nuevas instalaciones y servicios; la implantación de áreas de aparcamiento perimetrales de carácter disuasorio para recuperar espacios peatonales y fomentar una nueva movilidad; la pavimentación de más de 200.000 metros cuadrados de vías públicas; y la construcción y renovación de 10 kilómetros de espacios de tránsito peatonales, entre otros. Todo ello para configurar una ciudad más cómoda para sus vecinos y vecinas, más amable, más sostenible y en la que los recursos estén al alcance de todos.

«Tenemos unas infraestructuras que son la envidia de los pueblos que se comparan» Jesús Ros - Alcalde de Torrent

Sobre los cambios que se están impulsando en la localidad, acordes a las nuevas necesidades de la sociedad en materia de movilidad, sanidad o participación, reflexionaron en el desayuno municipal, organizado por el Ayuntamiento de Torrent y Levante-EMV, Jesús Ros, alcalde de Torrent; Andrés Campos, segundo teniente de alcalde y concejal del área de Estrategia, Innovación y Economía; Raúl Claramonte, concejal de Movilidad.

También acudieron al encuentro Mª José Tejedor, coordinadora Médica del centro de Salud Torrent II; y Dori Climent, presidenta de la Federación de Asociaciones Ciudadanas de Torrent y Comarca (FAC). La cita, celebrada en la ‘Sala Amable’ del Punto de Encuentro Familiar en la Plaçeta de la Era, fue moderado por la periodista de Levante-EMV, Laura Sena.

Punto de inflexión

La pandemia de coronavirus fue el punto de inflexión que permitió al Ayuntamiento de Torrent reconocer cuáles eran las necesidades de la ciudad en infraestructuras y servicios y de qué manera podían dar una respuesta. El Plan FICUS, que reúne un conjunto de actuaciones e inversiones para el periodo 2022-2025, es el resultado de muchos meses de trabajo. Un proyecto que marca el camino hacia la segunda gran transformación del municipio.

«Impulsamos una política para llevar los servicios a todas las zonas y la gente no se tenga que desplazar» Andrés Campos - Concejal del área de Estrategia, Innovación y Economía

Torrent ha cambiado significativamente en tan solo cuatro décadas. «En el año 1980, cuando tenía 50.000 habitantes, no había ninguna piscina, ni ninguna instalación municipal para practicar deporte salvo el campo del fútbol. Se accedía por la carretera de Picanya, que era de doble sentido. Lo único que había a nivel sanitario en ese momento era el seguro. No se podía disfrutar de ningún servicio público porque no existían, ni en educación ni en cultura. Hoy en día tenemos unas infraestructuras que son la envidia de los pueblos que se comparan con nosotros, y vamos a seguir incrementando esos servicios», defendió Ros.

Continuando con esa filosofía de intensificar las prestaciones para los vecinos y vecinas a través de unas mejores infraestructuras, el ayuntamiento, dentro del Plan FICUS, ya ha hecho realidad obras como el espacio que acogió el desayuno municipal, el Punto de Encuentro Familiar, que ya está en funcionamiento, y otras que están siendo ejecutadas, como el Centro de Salud del Parc Central, una de las actuaciones más esperadas, y otras para las que está aprobado el proyecto, como la urbanización del Carrer Major.

«Se necesitan más infraestructuras y más personal para poder atender a la ciudadanía» Mª José Tejedor - Coordinadora Médica del Centro de Salud Torrent II

«Queremos que sea un plan transparente, que los torrentinos y las torrentinas tengan la información de su desarrollo a lo largo de los años», afirmó el primer edil. Pero no solo eso. También cuentan con distintos mecanismos para recoger las sugerencias de los vecinos y vecinas que son usuarios de esos servicios e instalaciones, como son el buzón de sugerencias que coloca el ayuntamiento y una comisión que se reúne periódicamente.

En la cita, Dori Climent, como representante de las asociaciones de ciudadanos del municipio, pudo trasladar al consistorio algunas de sus demandas más importantes. Lo que más preocupa es la falta de zonas de aparcamiento y cómo se van a llevar a cabo las obras de los nuevos parkings disuasorios. «Nos ha llegado un comunicado de la asociación de vecinos de l’Alter. Nos cuentan que han estado en conversaciones con el alcalde y han visto que hay mucha disponibilidad por su parte y que pueden hablar tranquilamente con los técnicos que van a estar en las actuaciones para que todo funcione y no sea un calvario para las personas que viven en la zona», compartió.

«El día de mañana podremos fomentar el uso de la bicicleta o calles donde los coches sean los precisos» Raúl Claramonte - Concejal de Movilidad

Al respecto, Claramonte señaló que el ayuntamiento está intentando configurar una nueva movilidad. «Hace 15 años el coche era lo más importante. Hoy en día eso hay que cambiarlo. Pero todavía tenemos que hacer mucha pedagogía», admitió. Para ello, el consistorio tiene aprobada una Oficina de Movilidad, para vigilar la cantidad de tráfico y la calidad del aire, entre otros. El concejal también puso en valor el sistema de bicicletas que hay en la ciudad, que van a pasar a ser eléctricas, así como la red de autobuses. «Torrent es muy cómoda de recorrer», defendió.

En cuanto a la apertura al tráfico del puente del Safranar, que une la localidad con los accesos del corredor sur, Claramonte destacó que mejoras de las infraestructuras como esta o el Pont Blau «nos podrán permitir en el día de mañana fomentar ciudades más amables, el uso de la bicicleta o calles donde los coches sean solo los precisos».

Más servicios sanitarios

La pandemia sirvió también para poner de manifiesto la importancia de contar con una buena red de sanidad pública. «Se necesitan más infraestructuras y más personal para poder atender a la ciudadanía. No solo por el volumen de usuarios, sino también por las demandas de estos mismos. La población envejece y patologías que antes comportaban un riesgo muy elevado de muerte, ahora son enfermedades crónicas y tenemos que hacer frente a esos retos», detalló Mª José Tejedor. En este sentido, la coordinadora médica recordó que hay personas mayores con problemas de movilidad que necesitan facilidades para acceder a sus centros de salud.

Por parte del ayuntamiento, este año se ha puesto en marcha un nuevo servicio de resonancias magnéticas en el Centro de Especialidades de Sants Patrons. «El feedback de la gente es muy positivo», reconoció Tejedor. Además, se están ultimando las obras del centro de Salud en Parc Central. Desde el consistorio, se están promoviendo políticas para animar a los ciudadanos a realizar actividad física, con iniciativas como el ‘Programa Mejora’, pensado para personas mayores físicamente inactivas.

«Los vecinos de l’Alter han visto que hay mucho disponibilidad por parte del alcalde» Dori Climent - Presidenta de la FAC

La vivienda, especialmente en el caso de los jóvenes, es otra de las grandes preocupaciones para los vecinos y vecinas de Torrent. Recientemente el consistorio anunció la promoción municipal de hasta 75 hogares destinados, en su mayoría, a inmuebles de alquiler asequible para jóvenes. Al respecto, Andrés Campos aseguró que se mantiene la posibilidad de seguir colaborando. «En el Parc Central III tendremos oportunidad de ofrecer viviendas de alquiler para jóvenes», apuntó.

«Estamos planteando una nueva forma de vivir y disfrutar la ciudad. Estamos impulsando una política para llevar los servicios a todas las zonas para que los ciudadanos no se tengan que desplazar. Estamos haciendo un estudio de las rutas escolares seguras. Fundamentalmente, estamos trabajando en una ciudad mas amable, con servicios más cercanos y pensando en la seguridad de los más pequeños», concluyó.