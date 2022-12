La Federación de Asociaciones Vecinales de Paterna (Favepa) presentará una instancia y solicitará una reunión con el alcalde, Juan Antonio Sagredo y la concejala de Medio Ambiente, Núria Campos, para pedirles que retiren el recurso contra la actualización del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria que incluye les Moles de Paterna como espacio protegido.

Cabe recordar que esta zona natural que estuvo en el foco mediático por la amenaza de proyectar sobre sus terrenos un macro centro comercial, Intu Mediterraneo, un proyecto que finalmente se tumbó tras varios procesos judiciales.

"Es precisamente el gobierno autonómico, del mismo color que el ayuntamiento, quien defiende los valores paisajísticos y medioambientales de un entorno natural que disfrutan ya los vecinos y vecinas y, sorprende que la administración local insista en la no inclusión en el Parque Natural del Turia", explica la federación en un escrito.

La entidad vecinal sospecha que "que detrás del recurso se esconde la obsesión del alcalde por construir más en Paterna, cuando se ha mostrado incapaz de gestionar los distintos barrios existentes en los que encontramos problemas de limpieza, calles en mal estado, aceras no accesibles, vertederos ilegales fuera de control, problemas de movilidad", opina. A su parecer, "el modelo de Sagredo profundiza en la desarticulación de Paterna y va contra las políticas medioambientales recomendadas desde diferentes instituciones".

El recurso, añaden desde Favepa "pretende cargarse el único espacio natural de uso público del que disponen los barrios del casco urbano de Paterna, un pulmón verde pegado al núcleo urbano donde disfrutan los vecinos y vecinas para ir en bicicleta, hacer ejercicio al aire libre o, simplemente, pasear".

Flora y fauna

La federación vecinal recuerda que les Moles es un patrimonio natural y etnográfico de los paterneros y paterneras "muy importante" y no se puede "pretender destruir utilizando para ello los recursos públicos que pagamos entre todas y todos". El paraje cuenta con unidades de especies como "tejones, zorros, garduñas, ardillas, ginetas, chotacabras, petirojos o abejarucos" y "una diversidad de flora protegida que no puede desaparecer por los caprichos de Sagredo", opinan desde Favepa.

Isabelo Juárez, presidente de Favepa manifiesta que "lo que ahora se pueda destruir desde el ayuntamiento, le tocará renaturalizarlo a las próximas generaciones. Con estas políticas de destrucción del territorio, el ayuntamiento hipoteca el futuro de nuestros hijos y nietas".

"Nos sorprende que el alcalde reivindique el Paraje Natural Municipal cuando en su día se abstuvo" La federación de asociaciones de vecinos (Favepa) de Paterna, explican que están "sorprendidos" con que el alcalde "reivindique la figura de Paraje Natural Municipal para la protección de les Moles cuando en el momento de aprobar la moción el grupo socialista se abstuvo", señalan. "El alcalde fue uno de los representantes impulsores de Intu Mediterráneo y ahora tememos que quiera sacar adelante otro proyecto", lamentan.

Desde la federación de asociaciones vecinales se insistirá al Ayuntamiento de Paterna para que recapacite sobre su política medioambiental y retire un recurso que tanto perjudica al municipio. Por ello, pedirán una reunión con los representantes públicos.

Compromís se suma a la petición de Favepa

Por su parte, desde el grupo municipal Compromís per Paterna se han sumado a esta petición y han solicitado al equipo de gobierno que retire el recurso contencioso contra la inclusión de les Moles en el PORN del Túria.

"Sagredo manifiesta que alega contra el PORN del Turia por qué le limita el crecimiento industrial del pueblo, ¿Qué parte de les Moles quiere convertir Sagredo en polígono industrial? ¿Es compatible ampliar las zonas industriales del pueblo más industrializado con los objetivos ODS que tanto le gustan?", se pregunta el concejal de Compromís, Carles Martí.

"No es compatible aumentar el suelo industrial con las políticas de protección del medio ambiente y de las personas!

La formación valencianista apunta que "no es compatible aumentar el suelo industrial, ni con las políticas europeas, ni con las políticas del Botànic de protección del medio ambiente y de las personas". Señalan que "No se puede decir que la conselleria de Agricultura -en manos de Compromís, con Isaura Navarro como cabeza de área- no le deja proteger les Moles como paraje natural cuando no se ha movido ni un dedo en ocho años para proteger ninguna zona medioambiental en el pueblo".

Además, recuerdan que "el expediente de protección lo inició Compromís per Paterna en 2016, desde la concejalía de medio ambiente, y él no solo no ha hecho nada en ese expediente, sino que bloqueó durante años el expediente que iniciamos".

Un asunto que rompió el gobierno de coalición

Respecto a la moción aprobada para declarar la zona Paraje Natural Municipal, Compromís reprocha a los socialistas que "se abstuvieron" a la propuesta y después "saltándose la moción, admitió a trámite una propuesta de modificación del plan general para construir Intu. Hecho que recordamos supuso la ruptura del gobierno de coalición".

Por todo lo anterior, la coalición valencianista en Paterna pide al equipo de gobierno socialista que "retire el recurso contra la declaración de parque natural" y que "elimine el plan urbanístico de 2018 presentado por Intu y que Sagredo mantiene vivo en la conselleria, facilite la protección de les Moles y se dirija hacia un modelo de ciudad sostenible. Que demuestre que no quiere volver al modelo especulativo del PP, un modelo de crecimiento industrial desmesurado y sin ningún respeto por los paterneros y paterneras", añade Carles Martí.