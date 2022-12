Ha vuelto a pasar. Salvador, de la administración número 1 de Alfara del Patriarca, ha vendido un décimo del quinto premio de la Lotería de Navidad, agraciado con 6.000 euros. Es el segundo gran premio que da en los últimos dos años. El primero fue un décimo del Gordo, en 2020, y él cree que no es por casualidad.

“Desde que cambié el logotipo de la administración con una imagen de "La Salsera” que era como se conocía a mi madre, la anterior lotera, que falleció, no paramos de dar premios. No solo el Gordo en 2020 y ahora el quinto premio , sino también de otros sorteos”, declaraba entusiasmado. Tal es así que cada uno que compraba un décimo en este pequeño establecimiento de la calle Doctor Navarro, lo pasaba por encima del logotipo “para que les diera suerte!”.

Salvador afirma que tenía diez décimos del 88.509, pero que no tuvo demasiado éxito y devolvió nueve de ellos. “Vendí uno en ventanilla, seguro que a alguien del pueblo pero no sé a quien, aunque nos da igual, estamos muy contentos porque sabemos que le ha tocado a un vecino o vecina”, señala Salvador, que desde que se conoció la noticia no para de llegar gente curioseando para saber a quién le ha tocado. “Somos un pueblo muy pequeño -apenas 3.300 habitantes- y seguro que conocemos al agraciado. Estoy esperando a que llegue para poder celebrarlo juntos!”, explicaba Salvador emocionado.