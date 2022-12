El servir a los ciudadanos de Burjassot este año ha tenido recompensa...en metálico. La Administración “La Burjasort” del Parque Comercial Albán ha repartido casi veinte series -19,9 oficialmente- del último quinto premio salido en el sorteo de la Lotería de Navidad, el 87092, a la Policía Local de Burjassot. En total 1.194.000 euros, 60,000 euros por serie, que recaen entre los agentes locales de esta localidad de l’Horta Nord.

“Siempre me piden un número que termine en 092, igual que la Policía Nacional me pide el 091, y este año les di el 87092 y me alegro muchísimo que les haya tocado”, celebraba la administradora Iana, que junto a su pareja, Eduard, dirigen esta administración desde hace más de cuatro años.

No es la primera vez que reparten suerte. El año pasado vendieron dos décimos de otro quinto premio. “Creo que somos la única administración que hemos repartido premios en Burjassot”, algo que “nos ha dado fama. Este año, desde que vendimos el quinto, ha venido más gente a comprar”.

Iana tiene madre rusa y padre ucraniano, es por eso que repartir premio supone un extra de felicidad en estos tiempos convulsos. “Aunque no son tiempos muy algres, me da mucha ilusión haber podido dar alegría a otra gente, aunque no sea yo”, confiesa la lotera de “La Burjasort”.