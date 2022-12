La Aliança per l'Emergència Climàtica de Paterna, l'Eliana i San Antonio de Benagéber, plataforma ciudadana formada por más de cincuenta entidades vecinales y ecologistas, ha pedido al alcalde de Paterna que retire el recurso que presentó el Ayuntamiento de Paterna para excluir Les Moles del perímetro de protección del Parc Natural del Túria.

El colectivo recuerda que la Generalitat amplió, hace casi dos años, el perímetro del Parc Natural del Turia con la inclusión del paraje de Les Moles de Paterna, entre otros espacios naturales. "Sus valores ambientales fueron más que suficientes para que la Generalitat incluyera este espacio como “mosaico agrícola forestal” en el nuevo plan de ordenación del parque y se alejara la perspectiva de construir el macrocentro comercial Puerto Mediterráneo. Pero el Ayuntamiento de Paterna interpuso un recurso en el que plantea, entre otros argumentos, que “Les Moles no tiene especial valor ecológico” y pide la exclusión de este espacio del Parque Natural del Turia", señalan.

Desde la Aliança, este argumento choca con todos los estudios aportados por expertos en los que se ha analizado tanto flora como fauna y se ha concluido que "Les Moles son un refugio de flora autóctona protegida como el Teucrium edetanum y fauna, incluida en el catálogo de la Generalitat de especies protegidas, como tejones, garduñas, cogulladas y chotacabras, entre otros".

Hace unos meses, miembros de la Aliança pidieron a la concejal responsable de Medio Ambiente y Emergencia Climática, Nuria Campos, que el Ayuntamiento retirara el recurso. Ahora, la Aliança, se dirige al alcalde para exigirle la retirada del recurso.

Les Moles no se han de urbanizar en un escenario de cambio climático

"El paraje de Les Moles es el único pulmón verde, junto con El Saler, que está en el corazón del área metropolitana de València", recuerdan.. Equidistante de casi todos los barrios de Paterna, su proximidad a Valencia y otros núcleos muy densos de población hacen del enclave "un sitio magnífico para el disfrute en la naturaleza, pero además, en un escenario de emergencia climática es necesario conservar este espacio natural, ya que su biodiversidad y el papel que juega en la absorción de CO2 es fundamental para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático".

Otro argumento esgrimido por el Ayuntamiento en su recurso es que si Les Moles continúan protegidas, Paterna se quedará sin suelo urbanizable, "pero precisamente el hecho de haber protegido este espacio natural, el único que quedaba en Paterna, es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la resiliencia frente a la emergencia climática y la biodiversidad".

Desde la Aliança se preguntan: “¿Qué futuro quiere para Paterna este Ayuntamiento? ¿Qué modelo de ciudad propone? Cemento y más cemento no es la solución a nada. Paterna ya ha crecido muchísimo, con 73.000 habitantes y un término municipal lleno de polígonos industriales es necesario decir basta y dedicarse a preservar los espacios naturales que quedan, y no intentar acabar con uno de ellos, como hace este alcalde y todo su equipo. El hecho de querer eliminar la protección de Les Moles demuestra una falta de visión de futuro de cara a los desafíos que nos plantea tanto la emergencia climática como las necesidades de la ciudadanía”.

El Ayuntamiento de Paterna se declaró en 2019 en emergencia climática. Esta declaración, advierten, comporta una serie de compromisos en gestión de la energía e impulso de energías renovables, urbanismo sostenible, reducción de emisiones hasta la neutralidad climática, potenciación de desplazamientos a pie, en bicicleta y transporte público, etc. "Y no solo hay un estancamiento en todos estos compromisos, sino que si el Ayuntamiento de Paterna no retira este recurso está demostrando que deja en papel mojado sus compromisos con la emergencia climática". Por eso desde la Aliança "hemos vuelto a decir al alcalde de Paterna que ha de ser coherente con los compromisos adquiridos y retirar el recurso para que Les Moles continúen siendo ese gran espacio natural lleno de biodiversidad que utiliza la ciudadanía sin necesidad de desplazarse para estar en contacto con la naturaleza".