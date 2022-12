Asunción García Botet será la candidata por el Partido Popular a ocupar la alcaldía de Rafelbunyol en las próximas elecciones. Así la ha ratificado el partido recientemente. Nos es la primera vez que García Botet se presenta a la alcaldía, ya lo hizo en 2019, la diferencia es que en aquel entonces lo hizo bajo las siglas de Ciudadanos.

Asunción, hasta el pasado mes de septiembre ocupaba el acta de concejala por el partido naranja. Sin embargo, un desencanto con el proyecto de Ciudadanos, hizo que renunciase a las siglas y pasase a formar parte del grupo no adscrito. “No veía que hubiese proyecto, sobre todo a los pueblos nos tenían abandonados, olvidados. Y ya cuando vi que los jóvenes de Ciudadanos de Rafelbunyol renunciaron en bloque, consideré que era necesario también dar el paso”, explica García.

La concejala se desafilió del partido y fue entonces cuando contactaron con ella desde el Partido Popular, que cuenta con tres ediles en la corporación, después de que renunciase al acta el que fuera cabeza de lista en las pasadas elecciones, Ángel Martínez.

“La idea es sumar fuerzas, y hacer un PP más fuerte que coja una horquilla superior de electorado a la que se tenía aprovechando mi experiencia y todo lo que he hecho todos estos años”. Eso sí, Asunción García deja claro que ideológicamente “no me he movido ni un centímetro; yo soy de centro derecha, me gusta hacer una política moderada, exigiendo responsabilidades pero tendiendo la mano cuando hablamos de intereses que beneficien al pueblo”.