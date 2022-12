La ciutat de Torrent comptarà en 2023 amb una nova Llançadora Connecta Ocupació, un programa d'orientació laboral que té com a objectiu ajudar persones aturades a reactivar la seua cerca de treball en equip, amb noves tècniques i eines digitals adaptades al nou mercat laboral.

La iniciativa, que és totalment gratuïta i en la qual col·labora l'Ajuntament de Torrent a través de la empresa municipal Idea’t, està impulsada per Fundació Santa María la Real i Fundació Telefònica, i compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu (a través del programa operatiu POISES).

La Llançadora Connecta Ocupació estarà operativa entre febrer i juliol de 2023 per a oferir orientació laboral fins a un màxim de 30 persones. Poden participar homes i dones en atur o desocupació, amb edats compreses entre els 18 i els 60 anys. Poden tindre qualsevol nivell d'estudis (ESO, Formació Professional, Batxillerat, Universitat, Màster, etc.) i procedir de qualsevol sector professional, amb o sense experiència prèvia.

Les persones interessades a participar en aquest programa disposen fins al 23 de gener per a realitzar la seua inscripció

Les persones que resulten seleccionades tindran diverses reunions a la setmana en format virtual. Comptaran amb l'assessorament d'especialistes en orientació laboral, eines digitals i contactes amb empreses, que els guiaran per a millorar la seua ocupabilitat. També realitzaran dinàmiques d'intel·ligència emocional per a aprendre a desenvolupar un pla integral de prospecció laboral i focalitzar el seu objectiu professional; actualització de currículums i simulacions d'entrevistes de treball; mapes d'ocupabilitat i contactes amb empreses. A més, aprendran a usar noves eines digitals, aplicacions i xarxes socials per a impulsar la seua cerca d'ocupació en l'entorn en línia.

Com s'ha de fer la inscripció

Les persones interessades a participar en aquest programa, totalment gratuït i amb una mitjana d'inserció laboral del 60%, disposen fins al 23 de gener per a realitzar la seua inscripció en la web www.lanzaderasconectaempleo.es. També poden fer-ho de manera presencial, en dependències d'Idea´t (carrer València, 42) de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores.