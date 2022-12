La secretaria tècnica del Consorci Pactem Nord ha realitzat la reunió anual per a avaluar diferents projectes que estan en marxa i preparar noves iniciatives que s'incorporaran al programa d'actuacions de 2023 alineant-se amb el document del Pacte Territorial d'Ocupació i amb les estratègies territorials de l'Horta Nord. Una de les noves accions serà la posada en marxa d'una unitat d'orientació professional, gràcies a la col·laboració del Ministeri d'Educació.

Així, aquesta iniciativa arribarà en 2023 i permetrà continuar treballant en el terriotori amb els centres educatius, entitats, empreses i ciutadania (especialment amb les persones joves) per a garantir una correcta orientació associada a la formació professional. El projecte forma part del paquet d'accions en eixa matèria que el consorci va a posar en marxa en els mesos vinents.

En la reunió, els i les professionals dels ajuntaments, sindicats i associacions empresarials consorciades varen analitzar també projectes en desenvolupament o finalitzats recentment (com són l'informe de formació professional en fase d'elaboració, el projecte Experimental d'Ocupació cofinanciat per LABORA que es troba en plena execució o el projecte d'igualtat cofinanciat per la Diputació de València).

El consorci defensa la necessària coordinació territorial amb els professionals dels municipis per a l'impuls dels fons europeus Next Generation

I respecte a 2023, es varen repassar els diversos projectes en el marc dels projectes Experimentals d'Ocupació cofinançats per Labora per al període 2023/2024, així com altres línies de treball en les quals es pretén incidir per guardar una relació directa amb les Estratègies Territorials de l'Horta Nord. Igualment, es va incidir en la necessària coordinació territorial amb els professionals recentment incorporats als municipis per a l'impuls dels fons europeus Next Generation, així com amb altres àrees i institucions del territori.

Col·laboració amb la Universitat

Finalment, es va donar compte de les diferents línies de col·laboració amb la Universitat de València, algunes relacionades amb el conveni en vigor amb Labora (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) en les quals s'incorporarà formació de diversa índole i la realització d'estudis, tot això en el marc del programa Avalem Territori, un programa impulsat per Labora que compta en l'actualitat amb 29 pactes territorials d'ocupació en la Comunitat Valenciana.

La reunió va finalitzar amb un debat entorn de l'execució de diferents programes d'ocupació que les entitats locals venen desenvolupant de manera activa a la comarca en col·laboració amb Labora, posant-se en comú qüestions d'interés de caràcter tècnic i administratiu.