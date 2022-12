La Asociación de Vecinos de la Patacona no se muerde la lengua cuando se trata del PAI de Vinival. Sabe que el Ayuntamiento de Alboraia, encabezado por el socialista Miguel Chavarría, llevará a pleno en breve la aprobación del Plan de Reforma Interior del Sector Vinival, una actuación urbanística que convertirá la pastilla de terrenos en la que se encuentran las viejas Bodegas Vinival, en un proyecto sostenible en el que el conocido como ‘Kremlin’ será la plaza central de un barrio con un millar de viviendas repartidas en 14 bloques de hasta 18 plantas. Algo que para estos vecinos es considerado un despropósito, y llevaría a todos los vecinos y vecinas de La Patacona, "a un hacinamiento de por vida" ante la previsión de crecimiento la población de entre 3.500 y 4.000 personas.

Frente a ese modelo urbanístico, desde la asociación de vecinos plantearon una alternativa más sostenible, con la construcción de no más de 300 viviendas , una plaza del pueblo con un club de Jubiladas y Jubilados, -que sustituyera a las Bodegas Vinival, ya que los vecinos defendían la demolición de esta infraestructura al no tener protección patrimonial aunque después presentaron otra alternativa en la que sí la incluían-, un extenso parque "ante la falta de zonas verdes". Alternativas que fueron rechazadas. Y es por eso, que ante la cada vez más cercana posibilidad de que salga adelante el PAI, desde la asociación de vecinos alertan de que no se van a quedar de brazos cruzados: "Anunciamos que cuando se produzca ese importantísimo pleno, ahora o dentro de unos días o semanas, si el resultado de la votación en ese pleno es favorable al disparatado proyecto Vinival, al día siguiente de que se produjera tal nefasto hecho, esta Asociación junto con otras organizaciones de Alboraia, empezaría a trabajar hasta el mismo día de las elecciones municipales, para conseguir que en la próxima legislatura, fueran otras mayorías diferentes las que nos representaran en el ayuntamiento.

Ojalá no fuésemos la única asociación de vecinos en España que nos viéramos obligados a intervenir activamente en la campaña electoral para influir en sus resultados en defensa de los intereses de la gente del pueblo y de La Patacona en particular".

Es evidente que se esa campaña favorable girará en torno a los partidos municipales desde un primer momento posicionados en contra del proyecto Vinival como Compromís, Izquierda Unida y Ciudadanos, y en contra del gobierno del PSOE, pero tambión del PP y de Vox. La clave fue el pasado 27 de octubre cuando en el Izquierda Unida presentó una "Moción institucional de rechazo al proyecto de Metrovacesa sobre VINIVAL". Esa moción fue apoyada por Cs y Compromís, rechazada por PSOe y Vox, mientras que el PP se abstuvo. A est epartido, en coincreto, le manda un mensaje: "Gracias a esa abstención el proyecto Vinival se mantiene con vida. En estos momento el PP, es el partido que tiene la llave para cancelar el proyecto Vinival", advierten.

"Ojalá que el PSOE, VOX y/o el PP recapacitaran, y no llegara el caso de que posiblemente fuésemos la única asociación de vecinos en España, que habiendo advertido con antelación a los políticos que nos representan, sobre la toma de una decisión transcendental para el futuro de nuestro pueblo, nos viéramos obligados a intervenir activamente en la campaña electoral para influir en sus resultados en defensa de los intereses de la gente del pueblo en general y de La Patacona en particular".

Por contra, si estas advertencias surgen efecto y no sale adelante el proyecto Vinival, desde la asociación afirman que "al día siguiente nos pondríamos a disposición para entre todos, Metrovacesa, el Ayuntamiento y nosotros mismos, implicásemos a otras administraciones tales como la diputación, el gobierno autonómico, el gobierno central e incluso la Unión Europea, en el desarrollo de un nuevo proyecto vanguardista y ecológico, que atendiera todas las necesidades físico-sociales de las que carece La Patacona".

Se aceptó rebajar las alturas

Si bien no se aceptó al eliminación de viviendas, pasando del millar que incluye el PAi a las 30'0 propuestas por los vecinos, sí que después de realizar un segundo periodo de información pública, se incorporaron en el proyecto algunas modificaciones planteadas por los vecinos, como la reducción de las alturas de las fincas , que en un planteamiento inicial podría llegar hasta 18 alturas, o la modificación de la configuración de la planta baja de una manzana para un ubicar un supermercado.