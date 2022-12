La construcció del nou col·legi Mare de Déu del Patrocini de Foios avança per a ser una realitat. L'ajuntament ha acceptat la delegació de competències per a l'edificació del centre educatiu. Després de diverses revisions i actualitzacions de preus, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha aprovat el projecte del nou col·legi d'educació Infantil i Primària, que suposarà una inversió de més de 8 milions d'euros, mitjançant el Pla Edificant.

El consistori de Foios ja havia acceptat una primera delegació de competències, que ha culminat amb la redacció del projecte. El nou tràmit té com a objecte l’actualització de preus, amb la qual cosa ja es poden iniciar els tràmits de licitació de les obres del centre educatiu per a poder fer realitat la seua construcció.

"És una fita per al municipi que ens permet continuar amb la millora dels centres escolars de Foios", ha explicat l'alcalde, Sergi Ruiz. "El llum verd al projecte posa punt i final a una reivindicació històrica. Donarem a l'alumnat unes instal·lacions dignes, sostenibles, accessibles i inclusives", ha destacat el regidor d'Educació de Foios, Juanjo Civera. En aquest sentit, ambós han agraït el "magnífic instrument" que ha suposat el programa Edificant de la Generalitat Valenciana, que a Foios ja ha permés la millora del col·legi Rei en Jaume i la construcció del seu gimnàs i que seguirà amb més actuacions al mateix centre i a l’IES Escultor Francesc Badia.

Més de 10.000 metres quadrats

El nou CEIP Mare de Déu del Patrocini tindrà una superfície de més de 10.000 m² i comptarà amb dues aules de dos anys, sis aules per a Infantil i 12 per a Primària, classes de música, informàtica i idiomes, aules d'audició i llenguatge i de pedagogia terapèutica. Les instal·lacions es completaran amb un menjador, una biblioteca, un gimnàs i dues àmplies pistes esportives, zona de jocs lliures, una sala d'actes i un saló multiús.

A més, incorporarà els criteris de sostenibilitat i accessibilitat, per la qual cosa s'instal·laran plaques solars fotovoltaiques per a l'autoconsum elèctric i el condicionament d'aire serà mitjançant fluxos d'intercanvi de corrents d'aire per a aconseguir que l'edifici siga eficient energèticament.