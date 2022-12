L'IES de Rafelbunyol reivindica el paper de la dona en la pilota

Per segona vegada, l'Institut de Secundària (IES) de Rafelbunyol, a l'Horta Nord, ha organitzat una jornada dedicada a la pilota, en aquesta ocasió per a secundar i reinvidicar el paper de la dona en aquest esport autòctono, en uns moments en els quals, cada dia, cobra major protagonisme i se'l reconeix per part de les Institucions Públiques un dret al màxim nivell, cosa impensable fa tan sols uns anys.

En la Taula Redona, celebrada a l'interior del trinquet municipal, al costat de l'IES Rafelbunyol, han participat professors i investigadors de la Universitat de València, com Víctor Agullo, autor de diversos llibres sobre la pilota, des de diferents enfocaments; Helena Paricio, antropòloga, que aquesta preparant una tesi sobre ‘La pilota i la dona’, i David Soler, professor de l’assignatura de Pilota en el FCAFE, Departament de Ciències i Esports, de la Universitat de València i també del Centre de Discapacitats de Xàtiva.

Tots ells han explicat els seus experiències en el món de la Pilota i han advocat per secundar al màxim el paper de la dona en aquest esport, en el qual, afortunadament, s'està avançant, però, falta molt per recórrer. A més, el professor Soler ha posat l'accent que és “injust” parlar de polítiques “inclusives”, que estan motivades per “no haver fet el possible, quan era el moment”.

Jugadors i jugadores

També han participat jugadors i jugadores de tots els nivells. Han pres la paraula Salva Mormeneo, jugador professional de la modalitat “d’escala i corda”, que també és professor en centres de Primària i Secundària, qui va exhortar a totes les instàncies implicades perquè “les dones s'incorporen cada dia amb més naturalitat a la pràctica de la Pilota”.

Igualment, van explicar els seus experièncias Vicente Climent ‘Morret’, jugador juvenil. I alumnes de l'IES, que també juguen a pilota, com Susana i Isabel Piquer, i Mireia Bellver, els qui van manifestar el seu entusiasme per practicar aquest esport, que els agrada molt i al qual consideren molt atractiu.

En representació de la pilota a nivell local, va prendre la paraula Antonio Jover, que va ser jugador aficionat i fill de jugador important, i deu anys president del Club de Pilota, qui va explicar perquè en els anys 30 del segle passat i en la dècada següent, es va implantar la modalitat de raspall a Rafelbunyol, únic poble de les comarques al Nord del Xúquer que la practiquen.

Va ser degut a que uns treballadors del municipi van ser a la Marina una temporada a treballar de fusters en els magatzems de cítrics per a fer caixes d'embalar la fruita. I allí, en les estones de festa van conéixer el ‘raspall’, que després van traslladar a Rafelbunyol, amb tanta força, que van desplaçar a la modalitat de ‘llargues’, i fins hui es continua practicant com a ‘única modalitat’ local, per la qual cosa popularment, s'al·ludeix a aquest poble, com ‘L'illa del raspall”.

L'alcalde, Fran Alberto López va prendre la paraula i va felicitar la Directora i professorat de l'IES per la iniciativa i va advocar per donar tot el suport al fet que les dones tinguen el major protagonisme possible en una esport, molt físic, però, en el qual estan demostrant que són capaços de participar quasi al mateix nivell que els homes.

Juga la mare i les dues filles

També va prendre la paraula una mare de dues alumnes que practiquen la pilota, per a explicar com ella, Sara Cuñat, mare de Mireia i Saïda Bellver, desprès d'anar a veure jugar a les seues filles, també s'ha aficionat a practicar, amb 45 anys, aquest esport i es mostrò molt contenta i entusiasmada, per a animar a la resta de mares, al fet que facen el mateix. I així poder engrandir, almenys a nivell local, un esport que li agrada molt i al qual considera saludable i bonic.

La directora de l'IES, Tonica Pérez Gil, va agrair la participació de tots els ponents de la taula i als alumnes i estaments de la pilota, tant local com de fora, perquè continuen donant suport a aquest esport, en el qual les dones cada dia han d'estar més visibilitzadas i amb més protagonisme.