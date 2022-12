El centre educatiu públic Ausiàs March d'Alboraia està duent a terme una iniciativa per a conscienciar al seu alumnat de la cura del planeta i com a reivindicació de la crisi climàtica, reflectida de manera més greu durant els últims mesos amb temperatures més extremes i inusuals. Ho porta fent des del curs escolar 2019-2020, baix el nom 'Recreo Residuos Zero', sent un dels 140 centres de la Comunitat Valenciana a participar en aquesta proposta llançada a través de la plataforma Teachers for Future.

Entre les accions dutes a terme davant l'emergència climàtica, l'alumnat, des del cicle d'Infantil fins a sisé de Primària, està usant bosses de tela en lloc de plàstics, botelles d'aigua reutilitzables i carmanyoles per a evitar embolicar l'entrepà de l'esmorzar amb plàstic o paper d'alumini, a més de recollir fem i reciclar. A més, l'alumnat està coneixent la importància del comerç de proximitat entorn dels productes sostenibles de quilòmetre 0 gràcies a les campanyes que realitza el centre. De fet, els divendres, tot el col·legi porta posada la seua samarreta amb el missatge "There's no planet B", una visibilització que també es reflecteix en vídeos i fotos per a aportar idees per a contribuir des de casa a cura del planeta. També es prepara alguna activitat de recollida de residus a la platja i es treballa la visibilització de les burilles que es tiren al sòl al voltant de zones infantils com a col·legis, parcs i zones esportives. Contribuir a casa La directora del CEIP Ausiàs March, Aroa Valle, fa un balanç molt positiu de la iniciativa: "L'alumnat, després, contribueix a casa a generar consciència mediambiental, posa el seu granet d'arena perquè els papàs i les mamàs fem la nostra aportació". En la mateixa línia parla Ismael Rubio, regidor d'Educació, qui assenyala la bona notícia que suposa que se sumen "tot tipus d'entitats, centres i agents socials a la línia de treball que realitzem des de l'Ajuntament en matèria climàtica.