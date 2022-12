Després d'un any intens amb moltes activitats per a traure la poesia al carrer i fer que siga un fet quotidià, el col·lectiu Poetes d'Alaquàs ha llançat una nova iniciativa per a celebrar les festes: un poemari amb obres sobre la temàtica de Nadal i l'inici del nou any. La novetat és que, per primera vegada des del seu naixement, la publicació ha traspassat fronteres i s'ha repartit tant en Alaquàs com en Aldaia, "com a gest de la unió que ha d'existir entre els dos pobles".

La idea va sorgir fa unes setmanes en una reunió del grup, integrat per 10 persones. Cadascú es va posar mans a l'obra i el resultat va ser la creació de 20 composicions: 18 poemes i cinc aforismes. El grup que participa està format per Mariano Jurado, Roger Swanzy, Pilar Latorre, Fernando Garrido, Antonia Cebrián, Nieves Sáiz, Omega Paganini, Pep Ferrer, Manolo Argudo i Natxo Garcia. La publicació ha sigut elaborada íntegrament per col·lectiu, ja que Natxo Garcia ha fet la maquetació i entre poetes i poetesses han sufragat la despesa de la impressió, que ha consistit en 200 exemplars. El grup va realitzar un acte simbòlic de repartiment del poemari als dos alcaldes, Toni Saura (Alaquàs) i Guillermo Luján (Aldaia), així com a determinats centres culturals i socials com el Castell o el Matilde Salvador. "Estem molt satisfets de la resposta que ha tingut", expliquen. Un any intens d'activitats Amb el poemari, l'associació tanca un any intens en el qual, entre moltes altres activitats, varen fer dues rutes en Alaquàs, a través de panells on la població podia llegir els poemes o accedir, a través del codi QR, a un vídeo en el qual cada poeta o poetessa llegia la seua obra. Aquesta experiència ja es va desenvolupar, de forma pilot, en 2020, amb gran èxit. Tanmateix, el grup va fer dos recitals, un en Aldaia i altre en Alaquàs, amb acompanyament musical. També la bossa del primer Sopar de les Persones Majors d'Alaquàs contenia poemes elaborats pel grup, així com el llibre "Receptes saludables de sempre", impulsat per l'associació Cor de Vila i editat per Quaderns d'Investigació d'Alaquàs. També 'Poetes' va estar present en la Festa Estellés 2022 d'Alaquàs, que retornava tres anys després. A més a més, la seua activitat ordinària consisteix en difondre poemes, a través de les xarxes socials, vinculats al calendari festiu o tradicional. Per a 2023, el grup ja té alguns projectes, com l'edició d'un llibre recopilatori de part de les seues obres. Poetes d'Alaquàs és un col·lectiu integrat per 10 persones aficionades a escriure poemes, a moltes de les quals aquesta activitat, de forma pública, els ha arribat amb motiu de la jubilació, encara que altres han fet versos al llarg de la seua vida. Alguns membres com Pep Ferrer, Mariano Jurado o Fernando Garrido tenen també diverses publicacions individuals.