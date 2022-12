La campanya de Nadal és el principal moment de l'any per al comerç local. Per això, els consistoris i les associacions que agrupen els negocis de proximitat llancen promocions que pretenen tant premiar com fidelizar a la clientela, així com defensar un model econòmic i social que potencie els valors dels municipis. Les targetes de compra subvencionades o els bons són iniciatives que s'han consolidat en els anys de la pandèmia.

A Torrent, en una setmana, l'empresa municipal Idea't ha emés més de 800 unitats de la "Targeta +25", una forma de pagament que es recarrega amb la quantitat que demane cada persona (fins a un màxim de 400 euros) i un 25% més que aporta l'ajuntament. Fins aquest dimecres, les targetes s'han emés per valor de 311.000 euros, dels quals 62.000 són aportats pel consistori torrentí. Amb tot, el consistoti espera moure en un any 1,7 milions. Poden utilitzar-se en 318 negocis, entre comerç, serveis i hostaleria. Torrent espera generar 1,7 millones en compras con la 'Tarjeta +25' “Ens alegra comprovar que, un any més, la ‘Targeta +25’ és un èxit entre la ciutadania i que podem aportar el nostre granet d'arena perquè realitzen les seues compres en aquestes dates tan assenyalades, amb l'impacte positiu que es genera, a més, en l'hostaleria i el comerç de Torrent”, comenta la regidora de Comerç, Marina Olivares. Aquesta targeta es pot adquirir a través de la pàgina web www.ideat.org o presencialment en les oficines de l'empresa municipal, situades al carrer València, 42) fins al 31 d'octubre de 2023. Bons de 10 euros en Alcàsser En Alcàsser, el consistori ha llançat una segona edició dels bons que tenen com a l'objectiu d'incentivar la compra en el comerç local estes festes. De fet, s'ha decidit ampliar la campanya fins al 31 de desembre de 2022. Després de l'èxit de la primera edició, que es va posar en marxa el passat mes d'agost amb el llançament d'uns 7.000 bons descompte, els veïns i veïnes d'Alcàsser tenen, de nou, l'oportunitat d'obtenir un màxim de tres bons descompte per persona sota la campanya 'Comprar a Alcàsser'. En aquesta segona edició, s'han emés 4.400 bons de 10 euros que es podran utilitzar com a descomptes directes en qualsevol dels establiments adherits a la campanya. Per a aconseguir-los, tan sols serà necessari registrar-se en la web www.comprarenalcasser.alcasser.es. Així mateix, es podran obtenir de manera presencial tant en el consistori, com en Serveis Socials en l'horari habitual d'obertura. "Són prioritat les accions enfocades a la reactivació de l'economia local en el teixit comercial d'Alcàsser" Eva Zamora - Alcaldessa d'Alcàsser D’altra banda, Alcàsser ha desenvolupat la campanya ‘Per Nadal, Compra i Guanya al Mercat Municipal’, en la qual els venedors i venedores obsequiaven la seua clientela amb un regal per valor de 25 euros. Així, per cada 5 euros de compra en cada parada, s’entregava un bitllet numerat i exclusiu del lloc. La campanya va finalitzar dimarts 27 de desembre, quan es va fer el sorteig . L'alcaldessa d'Alcàsser, Eva Zamora, ha assenyalat que, al llarg d'enguany, «la inversió per a la dinamització comercial ha arribat als 100.000 euros. Tenim clar la importància d'aquesta mena d'accions enfocades a la reactivació de l'economia local en el teixit comercial d'Alcàsser. Per això, al llarg de l'any, hem programat ajudes directes que contribueixen a enfortir el comerç local». Sorteig de bons de 50 euros en Alboraia I en Alboraia, l'ajuntament està repartint 400 bons de 50 euros als veïns i veïnes que han resultat premiats en un sorteig amb la finalitat de potenciar i fomentar el consum en el comerç local amb motiu de la campanya de Nadal. En total, s'aconseguirà un impacte de 20.000 euros en el teixit comercial gràcies a la iniciativa del consistori a la qual s'han adherit 152 negocis en una llista que continua actualitzant-se i sumant-se. "Cal conscienciar-se de la importància de consumir en aquest teixit tan important per a la vida social, econòmica i laboral del poble" Miguel Chavarría - Alcalde d'Alboraia Per a establir les persones premiades, s'ha realitzat un sorteig utilitzant l'empadronament en el qual ha entrat qualsevol habitant registrat a Alboraia que fora major d'edat, al qual asistiren l'alcalde, Miguel Chavarría; el regidor de Desenvolupament Econòmic, Sebastián Torres; i els portaveus dels grups polítics que componen la corporació municipal. Aquest sorteig es va dur a terme tenint en compte la base poblacional en els tres nuclis (casc urbà, la Patacona i Port Saplaya) i les persones que viuen en l'horta. L'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarría, ha destacat la importància de continuar treballant "amb tots i cadascun dels comerços locals amb la finalitat de conscienciar sobre la importància de consumir en aquest teixit tan important per a la vida social, econòmica i laboral del poble". L'objectiu de la campanya "és el que animar al nostre veïnat al fet que conega tot el comerç local disponible a Alboraia perquè continuen, amb incentius de l'Ajuntament i sense ells, consumint en aquests espais".