Amb un multitudinari concert de Nadal i l'església de l'Anunciació de gom a gom va començar l'Orfeó d'Aldaia la celebració del seu 50 aniversari. Sota la direcció de Fernando Taberner, que està al capdavant del grup des de l'estiu de 2021 i amb la col·laboració d'altres corals, la formació va oferir un repertori basat en les obres del prestigiós compositor i productor anglés John Rutter, que serà l'eix del projecte que han encetat.

El xiquet Julià Romans va fer el paper de sibil·ler i Pablo Baidez va tocar el piano, en un recital en el qual també actuaren la soprano Saray Garcia, el tenor Pascual Andreu i la contralt Isabel Marí. Els exdirectors Paco Valldecabres (que va cantar) i Cèlia Màñez (que va dirigir un fragment des del cor de l'església en la planta alta) participaren en la fita. Finalment, membres de l'Orfeó Universitari, l'Orfeó de Sueca i la Nova Coral d'Alaquàs s'uniren a les veus aldaieres en un concert carregat d'emotivitat, que va ser retransmés per streaming (i seguit per 425 persones des de la pantalla) i traduït a l'anglés per Maria Espeleta.

La idea de treballar amb John Rutter va sorgir durant 2022 arran d'interpretar dues composicions d'ell en un concert, per iniciativa de Fernando Taberner

Uns dies més tard, l'Orfeó va actuar amb la coral Harmonia d'Aldaia en el temple de la Saleta, també amb un repertori basat en l'obra del compositor britànic, amb finalitat benèfica. Ambdues actuacions varen ser l'eixida d'una programació que culminarà en el mes de juliol quan el mateix John Rutter es desplaçarà a Aldaia per a dirigir un seminari dels dies 19 al 23, que acabarà amb un espectacle basat en les obres que es treballen, entre elles el famós "Magnificat".

"La idea de treballar amb John Rutter va sorgir durant 2022 arran d'interpretar dues composicions d'ell en un concert, per iniciativa de Fernando Taberner. A partir d'ací, contactàrem amb ell, a través de la seua dona, i va acceptar vindre a impartir una sèrie de 'Masters Class' en juliol", expliquen en l'Orfeó, que actualment presideix Nassio Romero. El programa formatiu estarà obert a "tots els coralistes de la Comunitat Valenciana que vulguen apuntar-se".

Impulsor del "Cambridge Singers"

El compositor John Rutter Milford és també director de cor i d'orquestra, així com arranjador i productor musical. Va nàixer en Londres en 1945 i es va educar en el Highgate School, per a passar després a la Universitat de Cambridge. En 1981 va fundar allà el "Cambridge Singers" que té sobretot un repertori sacre. En 1999, l'arquebisbe de Canterbury li va atorgar un doctorat de música, en reconeixement de la seua contribució a la música sacra, entre molts altres reconeixements que ha obtingut. Té desenes d'obres, entre les que són seues i els arranjaments que ha fet de temes clàssics corals.