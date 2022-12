L'Orquestra de l'Horta Sud iniciarà l'exercici 2023 amb el seu primer concert. La formació, integrada per 40 alumnes de la comarca, actuarà el dia 4 de gener a les 19,30 hores, en el Teatre Auditori de Xirivella, una de les sis poblacions que patrocina aquest projecte formatiu, al costat de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Caixa Popular i Comat.

El catedràtic del Real Conservatori de Madrid, Juan Luis Martínez, dirigirà al grup aqueixa vesprada. Respecte al programa que s'ha triat, l'integren les composicions “Ouverture Iphigenia in Aulis”, de Ch. F. Gluck i Richard Wagner, i “Ballet music & entre’act” del “Rosamunde”, de Schubert, per a finalitzar amb els quatre temps de la “Symphony n.104 in D London”, de F. J. Haydn (Adagio, Andante, Menuetto i Finale spiritoso).

El repertori s'ha triat perquè són les peces que l'alumnat està treballant aquests mesos en les trobades formatives, tant per famílies d'instruments com de manera global. “Són obres molt adequades per a l'etapa de formació”, ha explicat Enric Parreño, que dirigeix el projecte amb Juan Luis Martínez, amb la coordinació acadèmica d'Óscar Abad.

L'Orquestra de l'Horta Sud és un projecte d'alta formació i tecnificació dirigit a estudiants dels conservatoris de la zona. Va nàixer en 2022 fruit d'una convocatòria pública, amb el suport de la Mancomunitat de l'Horta Sud, que ha aportat al projecte 6.000 euros, i dels consistoris d'Alaquàs, Aldaia, Benetússer, Mislata, Picassent i Xirivella. Posteriorment es van sumar com a patrocinadors Caixa Popular i l'empresa Comat.

El grup ha realitzat diverses trobades formatives a Alaquàs, Picassent i Xirivella, ja que la idea és que siga itinerant. La formació va realitzar la seua presentació en societat el passat 7 octubre en la sala d'actes de l'Ajuntament de Torrent.

“Començar un projecte de zero no és fàcil però la implicació i la professionalitat del professorat està aconseguint que siga una experiència molt interessant per a l'alumnat i estem convençuts que es convertirà en la formació de referència a l'Horta Sud”, valora Enric Parreño, sobre el primer any de funcionament.

A més del concert de Xirivella, l'Orquestra està actualment tancant altres actuacions en el primer trimestre de l'any, com la que oferirà en el Castell d'Alaquàs.