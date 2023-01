L'Ajuntament de Catarroja ha distingit a la Falla Filiberto Rodrigo en el seu 40 aniversari, en un acte celebrat en el Saló de Plens del consistori. Una iniciativa que ve a destacar el treball que realitzen els col·lectius fallers com a dinamitzadors socials i eix fonamental en una de les festes més arrelades a Catarroja.

Fins al saló de plens de l'ajuntament va acudir una àmplia representació de la comissió fallera que feia els seus primers passos fa 40 anys, acompanyats per Jesús Monzó, alcalde de Catarroja, Lorena Silvent, vicealcaldessa i una representació de la corporació municipal que no es va voler perdre aquest acte on es va atorgat a la comissió d'un diploma commemoratiu.