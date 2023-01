No necesitan una nueva casa, sino que les den de alta el agua. Eso es más o menos lo que ha venido a decir la conselleria de Vivienda cuando este diario le ha preguntado al secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, por la opción de dar una alternativa habitacional a las siete familias con nueve menores que están desde septiembre sin agua en la finca en la que viven de forma irregular en Benetússer.

Fue una fuga de agua lo que hizo que la empresa cortase el servicio el 9 de septiembre y desde entonces están sin suministro de agua potable, viviendo con el agua que llenan en garrafas de la fuente de la plaza del ayuntamiento. El ayuntamiento, a través de su concejala de Bienestar Social, Carmen Albors, aseguró a este diario que había solicitado a la EVHA dos viviendas sociales para dos de esas familias, una de ella una madre con cinco menores, que están siendo tratadas y seguidas desde Servicios Sociales.

Sin embargo, desde conselleria afirma que en su registro "no hay ninguna petición de vivienda social por parte del Ayuntamiento de Benetússer". Otra cosa, advierten, es que lo hayan solicitado las propias familias a título personal, "pero en el caso de los consistorios hay que seguir un procedimiento y no figura en nuestra base de datos", afirman. Desde la Koordinadora el Parke, que también están haciendo acompañamiento a las familias, afirman que les han ayudado a otras dos a tramitar también una vivienda.

Pese a todo, el secretario autonómico afirma que no cree que en este caso una vivienda social sea la solución si no se da una emergencia como en el caso de Alfafar que la casa fue declarada en ruina, "ya que estos trámites llevan tiempo y ellos necesitan una solución ya. Parece ser que sí que tienen una situación más o menos regularizada en ese bloque de viviendas por lo que se debería soluciones sus problemas de suministro. Sería una solución más rápida y efectiva y ahí nosotros no tenemos competencia, es cosa del ayuntamiento", especifican.

El consistorio sigue alegando que la finca pertenece a una inmobiliaria de momento ilocalizable y sin su permiso para entrar y poder dar de alta el agua y pide a las familias que lo soliciten en el juzgado. La empresa de agua, por su parte, tampoco puede entrar sin una orden del propietario o del consistorio. Unos trámites que han provocado que estas siete familias, en riesgo de exclusión, empiecen el año de nuevo sin poder darse una ducha.