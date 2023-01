L’Agrupació de Falles de Burjassot celebrà en el Centre Social Villa del Pilar, la Gala d’Entrega de Trofeus (corresponents al curs de 2021-2022) en un acte que, juntament amb el president del col·lectiu faller, José María Caballero, presidiren l’alcalde de la ciutat, Rafa García, i la regidora de Falles, Estefanía Ballesteros.

Com cada any per Nadal, l’Agrupació de Falles guardonà –en categoria Infantil i Adulta– aquelles persones i equips dels 13 casals del municipi més destacats tant en activitats i concursos de caràcter artístic com en competicions ideades per a fomentar la pràctica deportiva, els jocs tradicionals i la germanor.

En la nova edició de la trobada, ningú no trobà a faltar la mascareta anticoronavirus. Òbviament, la situació sanitària en el país ha millorat. Per a celebracions multitudinàries, els protocols de seguretat pareixen recuperar la normalitat prepandèmia. Com a música de fons, una acurada selecció de peces nadalenques amenitzà la gala.