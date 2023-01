Desfavorable. Esa es la calificación que concluye el Consorci del Consell de l’Horta de València sobre la propuesta del Ayuntamiento de Paterna para suprimir el paso a nivel de la carretera de Manises y reordenar el enlace con la V-30 en Paterna mediante la construcción de un túnel que soterrara el tráfico de vehículos y peatones.

Se trata de un tramo de la vía del tren de Metrovalencia que separa Paterna de Manises y por el que transitan miles de personas cada día. Es uno de las decenas de puntos de pasos a nivel del municipio y que aumenta el riesgo de accidentes o atropellamientos por el tren, tal como llevan denunciando años varias entidades vecinales que piden el soterramiento de las vías (una reinvidicación a la que se ha sumado el pleno por unanimidad).

Además de pedir el soterramiento de las vías del tren a su paso por Paterna, el ayuntamiento anunciaba en 2019 que había firmado un acuerdo con FGV para iniciar las actuaciones de mejora propuestas por la empresa ferroviaria para reforzar la seguridad de siete pasos a nivel del municipio. Por otro lado, el alcalde recordaba que este acuerdo se suma a la supresión de cuatro peligrosos pasos a nivel mediante la construcción de un túnel en la carretera de Manises que ya estaba proyectando el ayuntamiento en coordinación con la conselleria, tal como contó este periódico en 2021.

El proyecto, que ahora ha tumbado el Consell de l'Horta de València, quiere "dar viabilidad a la supresión del paso a nivel de la Carretera de Manises que tiene previsto llevar a cabo la conselleria de Obras Públicas" y plantea la eliminación del paso a nivel de la Carretera de Manises.

¿Cómo?, según el borrador del proyecto, la idea se ejecutaría mediante un paso subterráneo cuyo trazado se inicia en una nueva rotonda situada en la Calle Manises y termina en otra nueva rotonda en suelo no urbanizable en el lado opuesto del Polideportivo Gerardo Salvador, donde el viario sale a la superficie.

Eliminación de tres pasos a nivel en una actuación La eliminación del paso a nivel de la Carretera de Manises conlleva también la eliminación del paso a nivel existente junto a la piscina municipal, en la calle Juan Bautista Benlloch y la eliminación del paso a nivel de la Estación de Paterna hacia el Patronato Municipal Francisco Esteve.

Asimismo, se generará un vial paralelo a la actual carretera con trazado en recto desde la rotonda que se proyecta a la altura de la piscina (cuando sale a la superficie el tramo soterrado) a una nueva rotonda situada a la altura de la EDAR, en la incorporación de la V-30 a la carretera de Manises, sobre el trazado de un camino que ya existe.

"Las modificaciones en las infraestructuras existentes tienen que minimizar la ocupación de la superficie de huerta"

Este proyecto, el del túnel, es el que ahora ha desestimado el Consell de l’Horta, que advierte de que la propuesta se encuentra en suelo no urbanizable protegido como Espacio de Valor Natural y de que el proyecto planteado, “no se integraría paisajísticamente en el entorno, alternando las parcelas y, por lo tanto, no reuniría los criterios básicos de integraciones de infraestructuras establecidos en la normativa” que establece que “las modificaciones en las infraestructuras existentes tienen que minimizar la ocupación de la superficie de huerta y se han de adaptar a los trazados que ya haya”, algo que, según el Consell de l’Horta, no cumple el proyecto de túnel.

Además, señalan que es "preferible que el proyecto tenga un trazado soterrado o en trinchera" para "evitar actuaciones que dificulten la accesibilidad a las explotaciones de las personas que se dedican a la agricultura, de manera que esta propuesta no se ajusta a estas determinaciones".

"No se adapta al territorio" y daña la huerta

Asimismo, el plan, según el Consell de l'Horta, no respeta los tramos de suelo agrícola existentes y tampoco "impide una accesibilidad masiva a las áreas agrícolas que puedan interferir en el desarrollo de la actividad agraria y garantizar una transición adecuada entre el espacio urbano y agrícola". Tampoco “incentiva el uso de transportes no motorizados y de cero emisiones”, “no evita la degradación de los elementos que componen la huerta” ni se adapta al territorio.

Compromís insiste en el soterramiento de las vías Compromís per Paterna ha vuelto a insistir en el soterramiento del metro como "única solución viable" para la supresión de los pasos a nivel de municipio. "Hace mucho tiempo que estamos advirtiéndolo, el proyecto urbanístico que Sagredo quiere montar con la excusa de hacer un túnel en la carretera de Manises no es viable y es perjudicial porque destruye parte de la huerta de Paterna", explica el concejal de Compromís, Carles Martí. Ahora, dice el edil de la formación valencianista, el Consell de l'Horta "nos da la razón y ha emitido un informe desfavorable al proyecto, advirtiendo que es perjudicial para la huerta, puesto que este proyecto contempla destruir una parte de esta". Martí añade que, aunque en un principio no se ha incluido el soterramiento del metro en Paterna en el Plan de Movilidad Metropolitana e València (PMoMe), Compromís ha interpuesto alegaciones y todavía "no hemos recibido respuesta". Asimismo, asegura Martí, se ha incluido una partida en los presupuestos valencianos para "estudiar el proyecto previo del soterramiento de las vías, también en Paterna".



Por otra parte, la normativa también desprende que “las nuevas infraestructuras viarias que discurran junto a bordes urbanos deben cumplir que el diseño sea una sección asimétrica que incorpore un paseo mirador o un punto de encuentro en el borde en contacto con la huerta que permita la conexión con la red de caminos tradicionales, que asegure la permeabilidad entre los núcleos urbanos y la huerta para favorecer su paseo peatonal y su conexión visual y funcional".

Esta propuesta tiene el "menor impacto territorial" Según explica el documento del borrador del proyecto del túnel, el impacto territorial de esta propuesta "es menor que otras alternativas, puesto que la afección del nuevo trazado en suelo no urbanizable se ejecutará sobre un camino existente y conserva la trama y parcelario existente en la Huerta de Paterna, lo cual es conforme a la reciente legislación de protección de la huerta".

Además, "se debe minimizar el empleo de suelo agrario y deben incorporar vías para los peatones o ciclistas”, de esta manera la propuesta, según el informe emitido por el Consell de l'Horta, “no cumple estas determinaciones”.

Por todo ello, el Consell de l'Horta de València tumba la propuesta bajo dos argumentos. El primero, que la propuesta se encuentra en un suelo no urbanizable y protegido como espacio de Valor Natural, por lo que habrá que aplicar la ley en base a este paraguas y el segundo, que la propuesta fracciona el territorio y crea bolsas de tierra residuales de manera que no se integra paisajísticamente en el entorno, alterando el parcelario.