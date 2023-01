El alcalde de Meliana, Josep Riera (Compromís) ha confirmado que se volverá a presentar para optar a la alcaldía del municipio de l'Horta Nord. La incertidumbre que había habido hasta ahora entorno a este tema había alimentado las hipótesis y rumores y ayer Riera, primer edil de Compromís, despejó las dudas en una publicación en sus redes sociales.

"Esta mañana he tomado posesión como funcionario de carrera de la Diputación de València", comenzaba Riera. Tal como explica, ocupará un puesto de "traductor del Servicio de Normalización Lingüística". "En abril de 2021 se convocaba el correspondiente proceso selectivo por el sistema de oposición libre para cubrir cuatro plazas de traductor. Un proceso con tres pruebas eliminatorias que se alargó hasta la última que tuvo lugar el pasado 13 de septiembre, en plenas fiestas de Meliana y víspera de la festividad local", explica el alcalde de Meliana.

"Cierto es que esto que estoy explicando ahora no lo han visto venir todos aquellos que alimentan los chismorreos"

"A pesar de que a lo largo de mi vida profesional he hecho unas cuántas, tengo que decir que afrontar en estos momentos unas oposiciones no ha sido nada fácil, especialmente la última prueba por circunstancias familiares. El proceso ha supuesto una reorganización personal y familiar importante para poder preparar las pruebas y, a la vez, no desatender mis responsabilidades como alcalde de Meliana", cuenta el primer edil.

"Mucho se está especulando estos días sobre mi vida personal, familiar, profesional, y también la pública. Incluso, con auténticas barbaridades y despropósitos. Pero cierto es que esto que estoy explicando ahora no lo han visto venir todos aquellos que alimentan los chismorreos", bromea en su publicación.

Y ahora, ¿qué?, se pregunta Riera al final de su mensaje. Él mismo contesta. "Pues ahora, como siempre, continuaré con los compromisos que tengo asumidos con mi pueblo. Hoy mismo también he solicitado a la Diputación pasar a la situación administrativa de servicios especiales para poder continuar ejerciendo de manera exclusiva mi responsabilidad de alcalde y de gobierno del Ayuntamiento de Meliana".