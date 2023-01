La campanya de Nadal, el moment de l’any de major venda per al comerç de proximitat, s’ha tancat amb èxit en la major part de les poblacions de l’Horta. Les campanyes llançades de forma conjunta per ajuntaments i associacions de comerç, així com els vincles que la pandèmia ha deixat entre la població i els negocis locals, han estat ingredients fonamentals en els resultats.

Així, en Alfara del Patriarca, la campanya de comerç local “De tot i a prop” va tindre com a guanyadores a les clientes Maria Torres i Carmen Martínez. La regidoria de Desenvolupament Local va ampliar la iniciativa dels mesos de tardor per a Nadal amb dos premis de 150 euros per a ser gastats a les tendes de la localitat. En el tercer mes d'aquesta campanya es varen registrar 2.100 participacions, el que suposa 500 paperetes més que en novembre i una despesa de 21.000 euros en els comerços del poble.

"Estem satisfets de l'alta participació en aquesta campanya, ja que cada mes s'augmenta el nombre de participants i, per tant, les compres en la població", explica la regidora Sonia Rodado. La campanya consisteix en el fet que les persones que fan compres superiors a 10 euros en els comerços d'Alfara reben una papereta que han de depositar en les urnes situades en espais municipals i cada mes es fa un sorteig de 150 euros per gastar als establiments de la població adherits a la campanya. Aquesta iniciativa s’inicià en octubre i finalitzarà en juliol de 2023.

Premis de 10.000 euros en Quart

En Quart de Poblet, l’ajuntament i l'associació de comerciants ACQ varen impulsar la campanya "100x100 amb el comerç local", que consistia en dos sortejos de 100 targetes de 100 euros per a utilitzar-se en els prop de 130 establiments adherits, la qual cosa representava un impacte directe de 10.000 euros per a les setmanes de Nadal. Tant el regidor de Comerç, Ángel Lorente, com el president d’ACQ, Juan Antonio Borrego han agraït l'alt grau de participació de comerciants i de la ciutadania.

Perfumeries, botigues de roba i calçat, òptiques, hostaleria, clíniques dentals, centres de bellesa i estètica, fisioterapeutes o el mercat municipal són alguns dels negocis de la localitat que han entregat paperetes a la clientela per cada cinc euros de compra. En total, es varen repartir 60.000 paperetes, la qual cosa ha suposat un impacte indirecte de 300.000 euros.

Targetes de Caixa Popular en Sedaví

En Sedaví, l’ajuntament va acollir el lliurament de les targetes bancàries de Caixa Popular a les persones agraciades en el sorteig “Comprar a Sedaví té premi, 2022”, que es va celebrar uns dies abans. Més de 30 comerços de sectors ben diferents participaren en la iniciativa.

L’alcalde José Francisco Cabanes va rebre a les persones premiades en el saló de plens i va repartir les targetes amb càrregues de 50 i 100 euros. Cabanes va agrair els assistents haver realitzat les seues compres en el comerç local i va incidir en el fet que dona vida al municipi i cal continuar apostant i comprant en ell.

Bons en els negocis de Xirivella

I en Xirivella, encara que la campanya va arribar amb retard per la dilació en la tramitació administrativa, el consistori valora que s’ha desenvolupat amb èxit perquè en els tres primers dies es varen consumir més del 60% dels bons descompte per a la compra en el comerç local. S’havien adherit 22 establiments i alguns varen vendre els bons en hores. “Aquests bons han suposat una important injecció econòmica per al comerç local i també una ajuda per a les famílies en les compres nadalenques. Continuem apostant pel comerç local”, assegura l’alcalde, Michel Montaner.

La campanya es va posar en marxa per a promoure les compres de Reis i Any Nou. Per una compra superior a 10 euros, els comerços aplicaven una rebaixa que pot arribar fins al 50% de l'import total. En total, s'han destinat 20.000 euros, la qual cosa suposa que els comerços de Xirivella han facturat més de 40.000 euros.

“A Xirivella, a diferència d'altres municipis, hem optat per entregar aquestes ajudes als establiments perquè siguen ells els que els gestionen. Creiem que és un mètode més àgil i que, vistos els resultats, ha sigut tot un èxit. La campanya ha tingut un extraordinari acolliment per part de la ciutadania”, destaca la regidora de Comerç Local, Isabel Torres.