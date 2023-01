Mossén Voro és un sacerdot de Picassent el qual, a través de les xarxes socials, predica, canta, balla, reflexiona sobre l’evangeli, diu missa i resa l’àngelus en directe cada dia.

El seu bagatge digital naix motivat pels joves de la parròquia Santa Fe d’Alfafar-Benetússer, amb els quals va descobrir la xarxa Tik Tok. En aquell moment va començar el camí de l’evangelització digital, convertint-lo en projecte de vida. Cada dia envia material per compartir-lo amb les milers de persones que el segueixen a través de les seues xarxes socials, on s’inclouen també Facebook i Instagram.

Hi ha un versicle de la Bíblia que diu «Els camins del Senyor són inescrutables». En este cas, les soles de les sabates d’este sacerdot picassentí de 40 anys, estan acostumades a recórrer-los de nord a sud. Per això, sempre que pot, s’escapa acompanyat del seu barret i el seu bastó per fer el camí de Santiago. Si dic que l’ha fet més de 10 vegades i des de diferents punts, pot ser em quede curta. Va ser allí, per aquells camins del nord, on va rebre la invitació del «Padre Borre», delegat de la pastoral digital de la diòcesi de Monterreri a Mèxic, per participar de la iniciativa «Hechos 29», una Trobada Internacional d’Evangelitzadors Digitals que va tindre lloc l’estiu de 2022 i on participaren predicadors, músics, tiktokers, streamers i podcasters de països diversos com Estats Units, Perú, Colòmbia, Xile, Brasil, Espanya... Ell, l’únic espanyol d’entre les vora 60 persones participants, portava ja temps enrere immers en la pastoral digital ací a València, fent «els seus pinets», com sol dir-se, i compartint a través de les seues xarxes socials, Tik Tok, Instagram i Facebook, reflexions fetes amb el seu puny i lletra sobre l’evangeli de cada dia; connectant-se en directe per retransmetre les seues misses des de la parròquia de la Santa Fe a Alfafar-Benetússer on està destinat com a sacerdot; i també cada dia, a les 12, resa l’àngelus per Tik Tok, perquè tota aquella persona que vulga fer-ho s’unisca a través d’estes ferramentes digitals des d’on fa vore que una altra església més moderna i accessible, és possible.

I és que, si el coneixen un poc, voran que el seu missatge, la seua manera d’entendre el ministeri sacerdotal del segle XXI, va implícit en el seu caràcter amable i extrovertit, tot i confessar-se tímid. Les seues xarxes socials son ara el púlpit de Mossén Voro. Des d’allí, el segueixen milers de persones de tots els continents fent palés el missatge que va llançar Jesucrist fa més de dos mil anys: «Aneu pel món sencer i anuncieu l’evangeli».

Anava per a electricista

Voro volia donar llum. Per això, acabada l’EGB, va cursar un mòdul de Formació Professional d’Electricitat a l’IES Sant Vicent Ferrer de València. Però allò no l’acabava de convèncer. Afirma que no veia tota la seua vida dedicada a la professió. Així, va passar de les ciències a les lletres pures, filosofia, llati i grec per ordenar-se al seminari de Moncada i llicenciar-se en Teologia. Perquè els rectors, també estudien. El 28 de juny de l’any 2008 el jove Voro es convertia en Mossén.

Nascut al conegut barri picassentí de «Les coves» l’any 1982, va estar vinculat durant molts anys al moviment pastoral del seu poble, i va donar els primers passos com a monitor del Moviment Júnior Picassent i posteriorment va formar part del grup Iuvenes. Dos experiències que, amb el temps, li feren descobrir la seua vertadera vocació.

La carrera també el va portar a realitzar dos anys de pastoral a la parròquia de Sant Lluís Beltran de Torrent, a la coneguda com l’ermita de Sant Blai. «Foren uns anys inoblidables», -afirma-.

El seu primer destí va ser la Marina Alta. Sis anys després, l’Arquebisbat li comunica un nou trasllat, en esta ocasió ja amb el GPS a la mà i amb un camí més que conegut: la parròquia de la Santa Fe, a Alfafar-Benetússer, al conegut barri Orba o parc Alcosa. Casualitats de la vida, aquella església que veia per la finestra de l’autobús de línia quan era un jove estudiant d’electricitat, aquell barri dins la ruta de l’antic camí reial de Madrid, es va convertir en la seua nova missió per predicar i dir missa.