Gastronomia i festa s'han unit en Torrent per a començar el calendari faller de l'any. La comissió la Plaça va aconseguir reunir a 300 persones al voltant del plat torrentí més tradicional, l'arròs rossejat, en una jornada de convivència, degustació, ball valencià i molta participació. L'activitat es va recuperar tal com era abans de la pandèmia, ja que en 2021 va ser sense públic, i va convertir-se en un gran èxit al voltant de la torre de la ciutat.

Segons informa la comissió, la jornada va començar amb les actuacions del Grup de Ball de Torrent i de Tere Ortí sobre l'escenari. A continuació, el cuiner i membre de la comissió Manolo Carratalà va realitzar un 'showcooking' en viu i davant un nombrós públic congregat, explicant cada pas d'aquest plat d'arròs típic de Torrent, des de l'elaboració del putxero previ a la preparació de la cassola i alguns dels trucs perquè isca perfecta.

Després de l'explicació, fallers i falleres, visitants i veïnat del barri van poder degustar el 'rossejat', així com els convidats institucionals, entre els que estaven els alcaldes de Torrent, Jesús Ros, i Picanya, Josep Almenar. I és que la mateixa comissió va elaborar més de 30 cassoles que van ser portades al forn del carrer Marco, on es varen coure, mentre que part del públic també va portar els recipients amb l'arròs preparat de casa, per a compartir junts un menjar als peus de la torre.

Consumir el rossejat en qualsevol moment de l'any

El president de la comissió la Plaça, Nando Navarro, va afirmar que l'entitat vol "continuar promocionant el rossejat entre els mateixos veïns de Torrent i desestacionalitzar el seu consum perquè, en moltes ocasions, està molt vinculat a la celebració del dia de Sant Blai, però s'hauria de preparar durant tot l'any, perquè és el plat típic" de la ciutat.

"El rossejat està molt vinculat a la celebració del dia de Sant Blai, però s'hauria de preparar durant tot l'any, perquè és el plat típic" Nando Navarro - President de la falla la Plaça

La falla de la Plaça ha agraït la participació de les falleres majors de Torrent, Anna Mora i Lorena González, així com a les seues corts d'honor, a més de la representació de la Setmana Santa torrentina, la Federació de Moros i Cristians, i les associacions locals que van assistir, així com membres de la corporació local i firmes patrocinadores.