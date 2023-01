Pasadas las fiestas navideñas, los Pensionistas de Paterna se han vuelto a concentrar, manifestando su más rotunda condena a los cuatro asesinatos machistas que ya se han producido en los primeros 8 días del año 2023. A la puerta del centro de salud de la plaza Clot de Joan se ha mantenido un minuto de silencio, donde se han denunciado los feminicidios.

Amparo García, una de las portavoces en Paterna, ha manifestado que "no se puede permitir que se normalice la violencia, muchos quieren a las mujeres calladas o muertas. Ya no es suficiente la precariedad de los trabajos, la violencia económica sufrida a diario echando horas en los hogares, cuidando a las personas mayores, a las hijas e hijos, sean familiares o no. Y al final, como consecuencia de un sistema de reparto injusto, que nos castiga, percibimos pensiones menores y en algunos casos indignas".

Educación en igualdad como clave

En la concentración se han propuesto "estrategias de prevención, de protección, que se hundan en la raíz del sistema patriarcal y lleguen hasta la cima del mismo para conseguir la igualdad real". ¿Cómo? A través de la educación en género, "educación en igualdad tal y como el feminismo viene defendiendo, llevada a las escuelas, a la judicatura, a los servicios sanitarios, a los servicios de seguridad que atienden a las mujeres agredidas, a los medios de comunicación, que informan y desinforman, a la cultura del ocio, porque el entretenimiento que ofrecen rezuma machismo", han expresado.

"Ninguna mujer puede tomar decisiones sin un trabajo, sin techo y sin medidas eficaces de protección"

En la concentración también se ha realizado un llamamiento a la clase política a la que hay que "exigir que pongan en primer plano las estrategias de prevención, las soluciones para acabar con este goteo continuado de asesinatos de mujeres a manos de hombres con los que tienen o han tenido una relación".

"Ninguna mujer puede tomar decisiones sin un trabajo, sin techo y sin medidas eficaces de protección". Son muchos nombres de mujeres y de seres queridos afectados. Todos ellos llevan el sello de la responsabilidad de un Estado que no está dando las respuestas adecuadas. Hay que recordar a los menores sin madre, a las madres sin hijas, a las hermanas y hermanos que han perdido a sus hermanas.