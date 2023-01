Entidades en defensa del transporte público de l’Horta coinciden en la necesidad de restringir el uso del vehículo privado en las ciudades con diferentes medidas como el Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones de las ciudades, pero alertan del «agravio» que puede producir en la ciudadanía si no se produce una mejora «importante» en los servicios de autobús y metro, de forma paralela. «¿Al final solo podrán circular por distintos puntos aquellos que tengan dinero para comprarse coches eléctricos», valoran los colectivos.

Así ve el asunto la Plataforma pel Transport Públic de l’Horta Sud, que agrupa a entidades de Alaquàs, Aldaia, Xirivella y el Barrio del Cristo. El colectivo lleva una década pidiendo que mejore el servicio de autobuses metropolitanos, cuya contrata lleva más de ese tiempo caducada, y recrimina a la conselleria que se haya llegado a enero de 2023 sin que se hayan licitado los nuevos servicios, que completaron hace más de dos años su tramitación.

"¿Qué pasa con la gente con menos recursos, que no podrá afrontar comprarse un coche pero tampoco tiene un transporte público que cubra realmente sus necesidades?"

«Estamos de acuerdo con la reducción de emisiones, con la restricción de la circulación de vehículos privados y otras medidas. Pero para que sean eficades y democráticas, han de ir acompañadas en una mejora sustancial del transporte público metropolitano», explica el presidente de la plataforma José Luis Sanz. «Si restringimos el paso de coches pero no damos alternativas reales de transporte público, estamos creando un problema para la ciudadanía», añade Sanz.

Este dirigente reflexiona también sobre el aspecto económico. «Una vez las ciudades delimiten las áreas de bajas emisiones, cada vehículo necesitará un sello que indica cuál es su nivel. Y aquellos anteriores a 2006 no podrán conseguirlo por lo que no se podrá circular con esos coches y habrá que cambiarlos. ¿Qué pasa con la gente con menos recursos, que no podrá afrontar comprarse un coche pero tampoco tiene un transporte público que cubra realmente sus necesidades?», teme el presidente de la plataforma de l’Horta Sud.

Deficiencias en el servicio de metro de Paterna

Por su parte, desde la Plataforma 15 minutos, que reclama servicio de metro al menos con esa frecuencia en la línea de Paterna hasta Llíria, se hacen los mismos planteamientos. «Con un horario de metro que no llega a los 15 minutos de frecuencia desde la estación de Santa Rita de Paterna, sino que es de 30 minutos y hasta de 40 los fines de semana, a lo que unimnos el tiempo de trayecto y los transbordos, no existe un transporte público en esta zona que sea eficaz y que anime a dejar el coche en casa», describe el dirigente José Carot, al tiempo que recuerda que el colectivo lleva desde septiembre esperando una reunión con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y con la nueva consellera del área. Por ello, considera que, si no se salva ese escollo, el nuevo Real Decreto supondrá «un agravio importante en la ciudadanía».

"Hay una parte importante de la población que tiene coches antiguos o de segunda mano porque no puede permitirse otros"

«Todavía no sabemos qué zonas de bajas emisiones se delimitarán en València. Pero sí sabemos que el metro no da el servicio necesario y que hay una parte importante de la población que tiene coches antiguos o de segunda mano porque no puede permitirse otros. Muchos de ellos son de gasoil porque, en su día, eran onsiderados más duraderos y el combustible era más económico. Muchas de esas personas no van poder circular con ellos pero tampoco puede comprarse un coche nuevo de bajas emisiones. Y además, la opción del metro no es eficaz hoy por hoy. ¿La conclusión es se está penalizando a las personas que no tienen nivel adquisitivo y que solo van a poder cicular por dónde quieran las personas privilegiadas?», indica.