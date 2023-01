La iniciativa de reforestar diverses parts del terme municipal de Torrent com a fórmula per a compensar la contaminació que genera la cremà fallera, que va iniciar fa anys Cronista Vicent Beguer Esteve, tindrà enguany una dimensió major. Representants de les 29 comissions i la Junta Local Fallera participaran en una acció conjunta, coordinada amb el departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torrent.

La jornada se celebrarà aquest diumenge, 15 de gener, en l’àrea recreativa a prop de la pedrera de la Serra Perenxisa, que és l’espai on tècnicament s’ha decidit que cal fer eixa reforestació. La segona novetat és que, a més dels tradicionals planters de pi, eixe dia s’ubicaran en l’espai natural un total de 29 carrasques adultes i una garrofera de gran port.

Les carrasques representaran cadascuna de les 29 comissions de la ciutat mentre que la monumental garrofera, una espècie amb molt de simbolisme en la comarca, serà un emblema de tot el moviment faller. Aquest últim exemplar ja ha estat plantat aquesta setmana pels serveis tècnics mediambientals municipal perquè requeria una grua, però les falleres majors de la ciutat completaran diumenge el procés.

En 2023 s’ha optat per enfocar la jornada d’una forma més participativa perquè l’activitat de reforestació forma part del centenari de la falla del carrer Cambrils, que les comissions estan commemorant amb un programa especial.

En la línia de combatre el canvi climàtic, la comissió ha organitzat l’activitat de forma que tinga el menor impacte. Per això, el desplaçament a eixe punt del terme de Torrent, allunyat del cas urbà, serà en autobús. Així és que les persones que vulguen participar, hauran de confirmar la seua assistència prèvia. L’eixida s’ha establert en el Parc del Granerer a les 8,30 hores.

Més de 1.500 arbres en sis anys

Cronista Vicent Beguer esteve va iniciar aquesta activitat participativa i de compensació de contaminació en febrer de 2014 amb una primera acció, que es va realitzar tots els anys fins a febrer de 2020. La pandèmia havia impedit desenvolupar el projecte en 2021 i 2022, però ara retorna per a quedar-se.

La comissió sol plantar una mitja de 250 per any el que significa que Cronista ha promogut en sis anys la plantació de 1.500 exemplars

En cada edició, són els serveis municipals de Medi Ambient els que decideixen la zona on s’actua (normalment la Serra Perenxisa), el nombre d’arbres i l’espècie, encara que sol ser una mitja de 250 per any. Això significa que Cronista ha promogut en sis anys la plantació de 1.500 exemplars, dels quals una part sobreviu i altra no. Cada jornada compta amb la col·laboració municipal per a preparar prèviament el terreny, fer els forats necessaris i altres.