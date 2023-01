El pleno de la corporación de Aldaia ha vivido una situación estrambótica esta semana, al detectarse, una vez debatidos y votados los puntos, y acabada la sesión, que no se había votado la urgencia y, por lo tanto, la sesión no era válida. Concejales y concejalas tuvieron que llegar a acuerdo de aceptar dictaminar la urgencia una vez culminada la sesión y que se incluyera en el orden del día, para no tener que volver otra jornada más al consistorio a debatir.

El pleno se celebró este jueves por la tarde y tenía caracter extraordinario. En el orden del día figuraba la reclamación a los presupuestos municipales de 2023, que habñia presentado el Partido Popular, aunque no a través de su grupo de concejales sino del militante que será el candidato a la alcaldía, Jesús Molins. En su escrito alegó que consideraba insuficiente el crédito que figuraba en las correspondientes partidas tanto para ayudas de emergencia como para gasto energético. El PP reclama más ayudas de emergencia en los presupuestos de Aldaia para 2023 En la sesión se debatieron los puntos, se pronunciaron los diferentes grupos y votaron lo que consideraron. Cabe destacar como otro hecho anecdótico que el propio Molins intervino desde los asientos del público, algo que no prevé la normativa para los plenos ordinarios, para defender su postura y recriminó al alcalde que hubiera puesto en ambas partidas la misma cifra que en 2022, cuando han aumentado los niveles de pobreza y también el coste de la energía. El alcalde, Guillermo Luján, desde la tribuna del pleno, llegó a debatir con el aspirante, lo que no es usual en este tipo de sesiones, y le argumentó que son los técnicos municipales los que han establecido que habrá crédito suficiente para cubrir ambos gastos en el ejercicio 2023 además de recordarle que la empresa privada, de la que procede Molins, no funciona igual que una administración pública. Tras los diferentes puntos, la sesión finalizó y los funcionarios habilitados nacionales abandonaron el salón de plenos. Mientras ediles y edilas aún estaban en el recinto comentando, la secretaria volvió al salón de plenos y pidió disculpas porque no se había votado la urgencia al inicio de la sesión, por lo que los acuerdos no eran válidos. Con los votos a favor del PSPV, Compromís y Ciudadanos y la abstención del PP, se acordó que se reiniciaba el pleno para votar esa urgencia, y que se incluiría en el orden del día. Y para que quedara claro, cada grupo político fue repitiendo su postura en los puntos del orden del día, para que quedara también constancia en el acta. El PP estudia impugnar La extraña sesión puede que no sirva para zanjar los asuntos que se votaron porque el Partido Popular, a través de Jesús Molins, ha anunciado que estudia impugnar la sesión, ya no por los defectos de forma o el error de la secretaria sino por no compartir que se rechazara su reclamación.