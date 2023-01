Alfonso Grande Dámaso ha presentado su candidatura a la alcaldía de Rafelbunyol como representante de la agrupación política REPO (Renovació Política de Rafelbunyol). Según explica el propio candidato, "desde hace unos cuantos años, he tenido claro mis creencias ideológicas valencianistas, independientes y singulares en mi pueblo, Rafelbunyol".

"Sin valorar los demás partidos ahora, nunca me he conformado en la forma de llevar mi ayuntamiento y siempre he tenido ese principio. Somos un partido relativamente joven, que valora nuestra identidad y nuestro pasado, respetando las actuales formas de pensar y las distintas maneras de ser", detalla Grande Dámaso en un comunicado.

"Represento a una fuerza independiente que no se arruga delante de los grandes"

"No será nada fácil hacer volver a apreciar el esfuerzo que supone representar una fuerza independiente que no se arruga delante de los grandes y que defiende las inquietudes de los pocos que se atreven a no arrodillarse y mirarlos a los ojos", sentencia.

Renovació Política de Rafelbunyol se autodefine en redes sociales como un "partido político valenciano, defendemos nuestra tierra, costumbres, tradiciones y señas de identidad".