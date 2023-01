Els pobles de l'Horta es preparen per acollir, un any més, la celebració de Sant Antoni i la benedicció dels seus animals. En Rafelbunyol la festa durara una setmana sencera i enguany es molt especial perquè l'ajuntament tramita que l'esdeveniment siga declarat Festa d'Interès Local. De fet, la proposta ja s'ha tramitada i portada al ple municipal.

La setmana festiva començarà el dilluns 16 de gener, quan es plantarà la barraca, el dimarts, serà la missa en honor a Sant Antoni i l'ofrena de taronges als diferents Sants Antonis de la localitat a partir de les 19:30 hores. El dijous, 19 de gener, Rafelbunyol plantarà la Falla per part de l'Associació i amb la col·laboració dels assistents. El divendres, 20 de gener, seguidament, es fara la representació de la marxa de Sant Antoni al desert temptat pel dimoni (des de l'Esglèsia fins a la falla); es cremarà la falla a les 21 hores i hi haurà una Coetà a les 22 hores al Coetòdrom del carrer Magdalena.

El cap de setmana no estarà exempt d'actes. De fet, el dissabte serà la caldera a partir de les 14 hores, hi haurà Cucanyes a les 17 i Coetà infantil i juvenil a les 18 hores. Finalment, la jornada acabara amb una processó en honor al patró Sant Antoni Abat. El diumenge, finalment, es procedira a fer la Benedicció d'animals a la Plaça de la Puríssima de Rafelbunyol.

Però Sant Antoni estara present en més pobles de la comarca estes setmanes. Alcàsser celebra, aquest cap de setmana vinent al patró dels animals. D'aquesta manera, aquest dissabte, 14 de gener, a partir de les 20:00 hores, la plaça del Castell acollirà la tradicional foguera de Sant Antoni. A més, la festa es completarà amb una degustació de carabassa i moniato torrats, mistela i embotit.

L'Ajuntament d'Alcàsser ha comptat, també, amb la participació del Grup Dansarrels i la Colla Guirigall, que posaran el toc musical a la vesprada del dissabte, així com amb les Clavariesses 2023 de la Verge del Carme que prestaran servei de barra.

L'alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, ha animat a tots els veïns i veïnes a «participar d'una de les celebracions que formen part de les tradicions del nostre poble», i ha agraït «el treball que exercirà tant la brigada municipal de neteja, com la Policia Local durant la celebració de Sant Antoni».

A Foios, els Quints 22/23, en col·laboració amb l'Ajuntament de Foios, han preparat una completa programació on no faltaran actes tradicionals com la benedicció d'animals o la foguera. Les festes començaran aquest divendres, 13 de gener, a les 17:00 hores, quan els Quints recorreran els carrers de la localitat per a recollir trastos per a la foguera.

A les 19:00 hores, els veïns i veïnes de Foios gaudiran de la xaranga ABDLB en un recorregut pels carrers del poble que finalitzarà en el pub London. Per a finalitzar el dia, a les 00.00 hores, es cremarà la foguera al pàrquing del Sector Sud. Serà l'inici d'una programació ben completa que finalitzarà el diumenge.