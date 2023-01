Picassent aumenta el presupuesto un 16% y supera los 21.5 millones para 2023

La Corporación Municipal dio luz verde a al presupuesto municipal 2023 con los votos a favor del PSPV-PSOE y en contra del PP, Ciudadanos i Unidas Podemos. Unas cuentas que responden a la cantidad 21.512.220 euros tanto para los ingresos como para los gastos y que comportan un incremento del 16,39 % respecto al año 2022.

Picassent continúa disfrutando de una economía totalmente saneada, es uno de los pocos municipios de España de más de 20.000 habitantes con deuda cero desde el año 2017 i en el que cada vecino y vecina tienen menos carga impositiva que la media autonómica y nacional. Así continuará siendo porque para el 2023 no se tiene previsto el aumento de ningún impuesto y se mantienen las bonificaciones dirigidas a familias numerosas, también en licencias de obra por instalación de energía solar, así como también en el IBI, las actividades culturales, deportivas, etc.

El Empleo y el Bienestar Social continuan siendo prioritarios

Por otra parte, el Empleo es una de las prioridades y en este sentido , destacar que el ayuntamiento para este año crea su propio Plan de Empleo municipal, financiado con fondos propios, dirigido a personas menores de 35 años. Y también se cuenta con la puesta en marcha de los Talleres de “Gestió Dona” i “Forjant Picassent” con una subvención de más de 800.000 euros, dirigidos a la formación de 30 personas en Administración y Forja.

Así también, es de vital importancia continuar trabajando por la sostenibilidad social, de esta manera, se mantiene la cantidad de 950.000 euros previstos para transferencias corrientes en el área de Servicios Sociales, de los cuales, más del 30 % van destinados a ayudas sociales (ayudas al alquiler, alimentación, gastos de luz y otros suministros, etc.) y que en 2022 han llegado a más de 300 familias de Picassent.

Una apuesta firme por las inversiones que mejorarán la calidad de vida de las personas

“Este año tendremos un presupuesto de inversiones de 12 millones de euros. Picassent, poco a poc, ha ido transformándose en los últimos años y en 2023 hará un importante salto cualitativo tanto en el ámbito de infraestructuras educativas como en accesibilidad de los espacios públicos y construcción de nuevos edificios municipales”, afirma Quiles.

Las obras del colegio nº 4, dentro del Pla Edificant, se prevé que estén acabadas para el curso que viene, asimismo ocurre con la reforma integral del CEIP Sant Ignasi de Loiola. Además, con fondos europeos de la EDUSI y la Diputación de Valencia, un total de 1,1 millones de euros, en este 2023, se llevará a cabo la III Fase y última del proyecto de reforma de la Ermita y su entorno, la cual, comprende la reurbanización de la parte central de las calles Jaume I, Calvari i Dr. Soler.

Por otra parte, con fondos de estas dos instituciones se llevará también adelante la construcción del edificio “Espai Obert”, el cual, cuenta con una dotación de cerca de 900.000 euros, y se destinarà a albergar las actividades de colectivos jóvenes de Picassent. También está prevista la finalización del edificio de la OAC de Servicios Sociales.

Continuando con el objetivo de conseguir un “municipio para las personas”, Picassent mejorará la accesibilidad y movilidad en sus espacios públicos, finalizando proyectos como la reurbanización de la c/ La Séquia, c/ Sant Joan de Ribera i c/ Canonge. Así también, está prespuestada la creación de nuevos carril-bici y además, el ayuntamiento acaba de comprar dos grandes solares que se destinarán, la mayor parte de ellos, a la creación de 300 nuevas plazas de aparcamiento público y gratuito.

Europa como motor de transformación

La llegada de las ayudas de Europa, gracias a la aprobación de diversos proyectos y otros que están pendientes de aprobación, hará que el municipio siga creciendo en bienestar y calidad de vida para la ciudadanía. “Unas ayudas que comportan un gran trabajo previo de establecimiento de unos objetivos, búsqueda y presentación de proyectos, cumplir con los plazos, entregar la documentación correctamente, etc.”, explica el edil de Economía y Hacienda.

Así, dentro del PIREP ( Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de Entidades Locales) han sido aprobados 800.000 euros que se destinarán a la rehabilitación del antiguo almacén municipal. Y dentro del Plan de Mejora de Barrios y su entorno, también con fondos europeos, se cuenta con una dotación de más de 2,5 millones de euros para la rehabilitación del grupo de viviendas Virgen de Vallivana y las Torres Virgen del Carmen.

Inversiones, que vienen a sumarse a las que ya están en marcha para hacer un Picassent más sostenible y continuar caminando hacia el objetivo de ser un pueblo de “cero emisiones”, así a la mejora en la eficiencia energética del alumbrado público, se une ahora la de los edificios públicos y el impulso a la creación de comunidades energéticas para conseguir disminuir el impacto que está teniendo la subida de los precios de la energía.

“En definitiva, tenemos un potente Plan de Inversiones en marcha que se verá culminado en los próximos años y que hará de Picassent un referente en movilidad, eficiencia energética y habitabilidad”, concluye el concejal Francisco Quiles.