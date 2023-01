Alfara mejora la domótica, eficiencia energética e instalaciones del polideportivo

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca ha ejecutado diferentes obras de mejora, domotización y eficiencia energética en las instalaciones de su polideportivo municipal El Paretó. Se han ampliado el número de vestuarios del campo de fútbol, de cuatro a seis, para que puedan ser empleados por más disciplinas deportivas i se les ha equipado con mobiliario nuevo. Además, se han pintado puertas y barandillas.

Por otro lado, se han ubicado nuevos puntos de iluminación tanto en la zona del parque infantil como fachada exterior del trinquete. También se ha dotado de Internet, con fibra óptica, todas las dependencias del polideportivo para mejorar la domótica de las instalaciones y en un futuro poder realizar retransmisiones deportivas.

Para una mejor eficiencia energética, se ha renovado la instalación de placas solares y se ha domotizado toda la iluminación para disminuir el gasto en luz. Con una app se podrá programar el apagado y encendido de las iluminarias de las diferentes zonas deportivas.

En diciembre también se hicieron trabajos de mantenimiento en el césped artificial con el recebo de caucho del campo de fútbol. También se han llevado a cabo actuaciones de mantenimiento en la piscina, y se ha sustituido el filtro de la zona de baño infantil. En 2023 se ampliarán los aires acondicionados del gimnasio municipal para dar servicio a dos salas que ahora no disponen de estos aparatos.

"Hemos optado para mejorar y maximizar el servicio que se da con las instalaciones deportivas disponibles en la población, a la vez que se ha trabajado en la eficiencia energética", explica Jaume Martínez, concejal de Deportes.