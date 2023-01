La subida del precio de la electricidad y de otras fuentes energéticas pero, sobre todo, una mayor concienciación ciudadana y de las administraciones municipales han sido claves en el impulso de la búsqueda del sol como fuente de suministro en diferentes municipios. Las bonificaciones de algunos consistorios o los procesos de creación de Comunidades Energéticas Locales son los dos mecanismos para facilitar la implantación de paneles solares en edificios residenciales, dotacionales o industriales, en procesos que, no obstante, no están exentos de trabas en el proceso.

La iniciativa más reciente se desarrolla en Paiporta, impulsada por el ayuntamiento. A la presentación del proyecto para crear una Comunidad Energética Local (CEL), que se celebró en octubre en l’Auditori, acudieron 100 personas, que mostraron su interés por formar parte. El primer espacio elegido para instalar los paneles solares es la cubierta del colegio Ausias March, que dará servicio a los hogares que se suscriban. La colocación comenzará en los próximos días. Y ya se ha establedido un segundo punto, el colegio Lluís Vives, para dar cobertura a la demanda, cuyo proyecto se está redactando. De forma paralela, el consistorio planea instalar paneles para el autoconsumo del mercado y del colegio Rosa Serrano.

En Catarroja, las bonificaciones en las ordenanzas municipales han provocado que se hayan pedido licencias para 66 casas (24 en 2021 y 42 en 2022), que además tienen una bonificación en la licencia y los trámites simplificados. De forma paralela, el municipio ha impulsado la creación de una Comunidad Energética Local, que está en proceso de creación.

En Foios, también el consistorio impulsó una CEL, que tendrá la base en la cubierta del colegio Rei en Jaume. Para ello, el ayuntamiento ha invertido 50.000 euros en la impermeabilización y la puesta a punto de la superficie, sobre la que ahora actuará una empresa, que colocará los paneles. Esta primera red puede dar cobertura a entre 50 y 75 casas, dependiendo del caso. Pero como en el proceso de difusión, el consistorio recibió más de 150 peticiones, ya se trabaja en un segundo espacio, que sería la cubierta del aparcamiento del sector sur. «Vamos a acelerar la construcción para que pueda aprovecharse», informa el alcalde, Sergi Ruiz.

Albalat: "Parece que alguien no quiere que este proyecto salga adelante"

En Albalat dels Sorells, la CEL quedó consituida hace dos años con la participación de dos cooperativas. En este tiempo se han construido dos instalaciones solares con subvenciones del Instituto para la Innovación Empresarial (Ivace), una de ellas sobre la cubierta de una de las firmas participantes, con potencia para abastecer a más de 60 hogares, varias empresas y edificios públicos. Esta fue la primera planta de una CEL en la Comunitat Valenciana. Y la segunda, se ha ubicado sobre la cooperativa agrícola para suministrar a 15 pequeñas empresas del polígono.

No obstante, en la práctica la energía que captan los paneles aún no ha llegado a los hogares y las empresas, sino que alimenta los edificios donde están, por la cantidad de trabas administrativas y de otro tipo que ha tenido el proyecto. «Parece que alguien no quiere que este proyecto salga adelante. Primero tuvimos que batallar por los boletines en Industria porque solo admitían 10 usuarios y ahora llevamos más de un año esperando que Iberdrola coloque el contador, que permitirá descontar la energía que se capte de los recibos que pagan las familias», explica el alcalde Nicolau Claramunt.