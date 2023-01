La quinzena edició del Certamen de Relat Curt amb perspectiva de gènere que organitza l'Ajuntament de Mislata, a través de la regidoria de Polítiques d'Igualtat, ja té guanyadores. L'obra "Res no és tan dolent com sembla", d'Eva Pelegrí, és la triada pel jurat com la millor en la categoria de narrativa en valencià i "Sonríe que estás muy seria", de Rosa Fabuel de Mora, en la de castellà. El premi per a la millor artista local ha sigut enguany per a Nerea Genovés, autora de "El poder de la paraula".

El lliurament dels premis es va celebrar aquest dimarts a la Casa de la Dona de Mislata de la mà de la regidora de Polítiques d'Igualtat, Carmela Lapeña, i acompanyada del regidor de Cooperació i Integració, José Luis García. A més de la dotació econòmica dels premis, 750 euros per a cadascuna de les guanyadores, la Casa de la Dona ha editat uns exemplars amb els relats guanyadors d'aquesta convocatòria. "La literatura i les lletres han de contribuir a erradicar definitivament la violència masclista" Carlos Fernández Bielsa - Alcalde de Mislata L'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, afirma que “la literatura i les lletres han d'inspirar i contribuir, des de la seua pluralitat, tolerància i respecte, a passar pàgina i erradicar definitivament la violència masclista que llastra la nostra societat”. Per part seua, Lapeña, comenta que “des de l'Ajuntament continuarem impulsant iniciatives com aquest certamen amb perspectiva de gènere i ajudant a visibilitzar el talent artístic i literari de les dones per a ajudar-les a ocupar l'espai que mereixen en la societat”. Concurs de narrativa en Burjassot D'altra banda, el XII Concurs de Narrativa breu amb perspectiva de gènere Isabel de Villena de Burjassot ha arrancat amb la publicació de les seues bases. El concurs, posat en marxa per part de l'Ajuntament de Burjassot, des de l'àrea d'Igualtat i Feminisme, coordinada per l'alcalde, Rafa García, tindrà obert el seu període de lliurament d'obres fins al 31 de març de 2023. El XII Concurs de Narrativa breu amb perspectiva de gènere Isabel de Villena de Burjassot tanca el termine per a presentar les obres el 31 de març Les bases del concurs estableixen tres categories: infantil, per a persones de 10 a 13 anys; juvenil, per a persones de 14 a 17 anys i adulta, per a persones majors de 18 anys. Les creacions hauran de ser originals i inèdites pel que no poden haver sigut premiades en cap altre concurs i la temàtica ha de versar sobre la igualtat de gènere. El format creatiu podrà ser tant de microrelat com de còmic i és obligatori l'ús de llenguatge inclusiu en cadascuna de les obres presentades que podran estar tant en valencià com en castellà. Les creacions hauran d'enviar-se en format pdf, per correu electrònic a la Unitat d'Igualtat (Espai Dona) de l'Ajuntament de Burjassot, en el correu accionsocial@burjassot.es. Els treballs hauran de portar adjunt un document amb les dades personals de qui l'ha realitzat: nom, cognom, centre educatiu, si escau, data de naixement, telèfon de contacte i DNI.