La Mancomunitat de l’Horta Sud ha acogido esta mañana la primera sesión del proyecto europeo "Have your say" (“díganos lo que piensa”), una iniciativa en la que están involucrados representantes de Croacia, Polonia, Bulgaria, Alemania y España y que, en esta ocasión, se centra en la participación ciudadana y el gobierno abierto, la transparencia.

Se trata del primer proyecto europeo en el que se involucra la Mancomunitat de l’Horta Sud desde que creó su propia oficina de gestión de proyectos el año pasado y que busca estrechar lazos internacionales y fomentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Este es el primero de los encuentros del proyecto que tendrá una duración de 15 meses en los que se realizarán diferentes visitas a los países de los socios participantes. La Mancomunitat de l'Horta Sud aborda la participación ciudadana en la UE Las jornadas, que se están celebrando en el salón de actos de la Mancomunitat de l’Horta Sud entre este miércoles y este jueves, tienen como objetivo fundamental "conocer y analizar cómo la crisis de la pandemia del covid-19 ha influido en el debate democrático y los derechos fundamentales de las personas, así como en las distintas iniciativas relacionadas con la participación". Experiencias y herramientas de éxito En esta primera cita, este miércoles por la mañana, se han llevado a cabo ponencias y charlas con la presencia del presidente de la Mancomunitat, José Cabanes; el responsable de Asuntos Europeos de la Mancomunitat de l’Horta Sud Bartolomé Nofuentes así como representantes de The Polish Robert Schuman Foundation, Democracy International e.V. de Alemania, The European Information Centre de Bulgaria y la Europe House Slavonski Brod de Croacia, queines han compartido sus experiencias en materia de participación durante los años de la pandemia. El objetivo del proyecto europeo “Have your say”, incluido en la convocatoria de “Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores” y dotado con 92.500 euros, es compartir enfoques y herramientas democráticas con el fin de empoderar a la ciudadanía con información y de esta manera que sean capaces de tomar decisiones informadas e identificar la desinformación. La Mancomunitat de l’Horta Sud inaugura su sede permanente en Bruselas En particular, el proyecto que se realiza desde la Mancomunitat desea "impulsar la participación ciudadana". Además, durante las jornadas se han presentado diferentes herramientas de transparencia y gobierno abierto a través de la representación de concejales, empresas privadas y sociedad civil. Actividades durante la pandemia En este sentido, los participantes han expuesto algunas experiencias que vivieron en el camino de impulsar la participación durante la covid-19. Durante la mañana, Juanjo Frasquet ha presentado un proyecto de participación y organización colectiva en Picassent durante la pandemia. Durante su ponencia, el técnico de proyectos europeos de la Mancomunitat, ha contado cómo se desarrolló la iniciativa Hackathon Picassent 2020 mientras toda la ciudadanía permanecía confinada en el estado de alarma. Por otra parte, Anita Jergovic y Barbara Vukovic, invitadas de Croacia, de Europe House Slavonski Brod, presentaron iniciativas llevadas a cabo en su país y vinculadas a Europa durante la pandemia como una carrera de donación virtual, la semana europea de la movilidad adaptada a las restricciones de covid-19 a través de grupos burbuja y distintos recorridos para caminar así como un trayecto en tren con motivo del European Year of Rail en 2021 en el que se utilizó el tren como foro de discusión. Asimismo, se realizaron encuentros virtuales entre eurodiputados como Karlo Ressler y la juventud de Croacia y varios concursos de videos para jóvenes en los que se impulsó su voz propia. Londeka Mgwaba, de la asociación Democracy Internacional, en Alemania, explicó cómo durante la pandemia se llevaron a cabo distintas medidas para facilitar el voto en las elecciones nacionales alemanas de 2021 durante la pandemia. Dieron códigos QR para descargar los formularios y poder votar por correo. Durante la tarde de este miércoles realizarán distintas ponencias la Fundació Horta Sud así como representantes de municipios de la comarca (Alaquàs y Quart de Poblet) y las organizaciones participantes en el proyecto. Estrechar lazos y conocer l'Horta Sud "Consideramos fundamental la participación en estos proyectos porque queremos formar a una ciudadanía capaz de alzar su voz y de tomar sus propias decisiones", ha afirmado Bartolomé Nofuentes, presidente de la comisión de Asuntos Europeos de la Mancomunitat de l’Horta Sud. Además, en la línea de la promoción turística de la comarca que está llevando a cabo la Mancomunitat de l’Horta Sud, se ha invitado a los representantes de los socios europeos del proyecto a conocer l’Horta Sud a través de monumentos y gastronomía propia. En ese sentido, el presidente de la Mancomunitat, Jose Cabanes ha añadido que es un "placer recibir a los socios del proyecto y poder mostrarles toda la riqueza de nuestra comarca. Los proyectos europeos de este tipo son también una oportunidad para seguir internacionalizando nuestra marca turística".